El poder da ventajas a la hora de presentar spots en la televisión

Las desigualdades económicas, de márquetin político y de coherencia en el discurso están al rojo vivo y resaltaron al comenzar el tiempo de difusión de spots para que los candidatos a la Alcaldía y la Gobernación pidan el voto ciudadano. Las pantallas están actuando como rayos x para desnudar a los postulantes, a los que son cáscara, los que buscan tapar sus debilidades a través de buenas producciones televisivas y los que se sienten muy seguros de la votación cautiva. También quedan en evidencia los yescas, los que están ausentes de los medios por falta de recursos económicos.



El viernes 28 de febrero empezó un periodo de 27 días de spots televisivos, lo que equivale a 600 segundos diarios por cada candidato y un presupuesto millonario que tiene un costo que oscila entre 10 y 20 dólares por segundo en las principales redes nacionales de televisión.

Séptimo Día analizó los primeros spots de los candidatos, con los que se presentaron ante el masivo público de los canales de televisión. Los politólogos Gustavo Pedraza y Manfredo Bravo; la periodista Maggy Talavera; el académico Max Tórrez y los expertos en estrategia y márquetin Lauren Weber y Marcelo Vera ayudaron a comprender qué hay detrás de los mensajes, ya que estos esconden más de lo que los mismos equipos de campaña quieren mostrar.



Los que están

Hasta el miércoles, los candidatos con mayor presencia en los canales de televisión eran los que tiene poder en el Estado, es decir Rubén Costas del Movimiento Demócrata Social, que busca la reelección en la Gobernación; Percy Fernández de Santa Cruz para todos, que va por una tercera gestión consecutiva en la Alcaldía; Reymi Fernández y Rolando Borda, candidatos a alcalde y gobernador por el gobernante Movimiento Al Socialismo respectivamente. Roberto Fernández hacía una tímida aparición en el canal Sitel (de propiedad de su hermano Johnny Fernández), mientras que Óscar Vargas mostraba un spot en las redes sociales.



Los ausentes eran Gary Prado y Bella Carrillo, postulantes a la Alcaldía; tampoco se ha visto a Germán Antelo, Michiaki Nagatani, Alejandro Colanzi ni a Ericka Oroza, que buscan el mando en el gobierno departamental.



Y, en el análisis, los expertos coinciden en que son precisamente los que ejercen el poder, los que presentan las mejores campañas en televisión. En ambos casos, muestran las obras realizadas en diez años de gestión y articulan su propaganda con los spots institucionales de la Gobernación y de la Alcaldía. Mayor frecuencia de difusión, mayor calidad de trabajos audiovisuales y una vinculación con la propaganda institucional son las tres claves que los ayudan a estar mejor posicionados.



Rubén, tras el voto joven

“Rubén Costas apunta al nuevo elector porque cree que tiene asegurado al segmento mayor de 25 años”, señala Gustavo Pedraza y los demás coinciden. En criterio de Max Tórrez se lo presenta como a un héroe cruceño y su campaña se hilvana con la del gobierno?departamental “El lugar para todos”. De esa manera, cubre los dos segmentos que necesita conquistar: nuevos electores y migrantes. No obstante, también tiene debilidades como la presentación de cruceños ‘tradicionales’, ya que entre la gente que habla en el spot no hay representantes de las zonas rurales del departamento o de los lugares más alejados de la capital. Marcelo Vera y Lauren Weber creen que ese factor puede jugar en contra por la presencia importante de migrantes en esta región.



Más difícil para Percy

La producción del spot del exalcalde Percy Fernández fue elogiada por los analistas, pero ven que el camino de este candidato se hace cuesta arriba, ya que mostrando obras y hablando poco, debe contrarrestar la corriente de opinión que lo hace ver como cansado, así como las críticas a las obras realizadas y a la conducta con mujeres.



Maggy Talavera resalta que 10 años de alcalde y los recursos municipales lo ponen en ventaja, pero Lauren Weber opina que el éxito de su campaña dependerá de la frecuencia con que los spots aparezcan en las pantallas. Además, según los entrevistados, no hay quién pueda competir con el político Percy Fernández y observan que sus contendores carecen de estrategias coherentes y que desaprovechan las debilidades del exalcalde.



Manfredo Bravo considera que Fernández ya llegó a su piso en las encuestas (alrededor del 40%) y cree que la campaña apunta a mantenerlo en ese lugar. Gustavo Pedraza coincide en que no bajará más en la aprobación. Tórrez cree que la campaña actual da continuidad a la que ya había iniciado cuando era edil y ve que sus debilidades están en la propuesta hacia adelante.



Los masistas y Evo

Un criterio general en el análisis es que los candidatos del MAS, Reymi Ferreira y Rolando Borda se muestran ‘colgados’ de la imagen de Evo Morales y esa realidad se refuerza con el discurso del presidente y vicepresidente cuando dicen que no trabajarán con alcaldes y gobernadores de la oposición. “Parece que el mensaje es que no importa quién es el candidato, que voten por Evo Morales”, sostiene Maggy Talavera y esa posición es refrendada por los demás.



Ambos candidatos arrancaron con spots de presentación, con discursos desordenados. En los dos casos, la fortaleza está en la imagen del presidente más que del postulante, en un afán de búsqueda del voto duro del MAS, explica Gusravo Pedraza.



Marcelo Vera hace notar que Reymi Ferreira es más sólido en entrevistas que en la propaganda. En todo caso, la frecuencia de difusión ha disminuido en ambos casos.



El voto masista con?Roberto

El spot de Roberto Fernández tiene baja calidad técnica, pero evidentemente apela a las emociones de sus electores y a mostrarse como un candidato popular. “Apuesta al voto urbano masista”, afirma Pedraza y cree que a él le va mejor que a Reymi Ferreira en ese segmento. Su spot no tiene una propuesta racional, pero su discurso lo vende como joven, respetuoso y enérgico, que son atributos que en este momento no son el fuerte del que va primero en las encuestas. Lauren Weber destaca que los candidatos a concejales le dan fortaleza, pero no ve una coherencia en la secuencia de acciones de campaña. En el spot, Roberto habla poco, pero hay voces de ciudadanos de extracción humilde que le dan su apoyo.



Talavera cree que Fernández capta además la simpatía de la clase media que está decepcionada de Percy Fernández, aunque Pedraza opina que compite más con Ferreira que con el último exalcalde.



¿Candidato a alcalde?

El más criticado por los analistas fue Ernesto Justiniano, ya que su spot vende el discurso de quien pretende ser candidato a ministro de Gobierno y no a alcalde.



Justiniano se vende a sí mismo como luchador contra la delincuencia, habla de tener un plan y un equipo, pero no explica de qué se trata.

Talavera y Vera coincidieron en que su propaganda es prejuiciosa y discriminadora, mientras que Bravo la observa agresiva al extremo de causar miedo en los ciudadanos. Lauren Weber ve que Justiniano desperdició la oportunidad de conquistar el voto femenino o de presentarse como un nuevo político, mientras que Tórrez lo ve vacío, sin una propuesta real de fondo.



La pinta no es lo de menos

A Óscar Vargas lo hallaron contradictorio. Por un lado lanza acusaciones contra Percy, pero por otro afirma que aprendió de él. Si bien lanza una propuesta de eficiencia, puntualidad y transparencia en las obras, los analistas coincidieron en que la figura de sí mismo que presenta es engañosa. Aparece con sobrepeso en unas tomas y delgado en otras. “Hubiese sido mejor que adelgace o que se muestre como es”, apuntó Lauren Weber.



En criterio de los analistas, el no haber perdido peso antes de la campaña determinó que Óscar Vargas pierda el potencial del voto femenino y juvenil.



La otra campaña



Pasaron 10 días de campaña y quedan 17. La carrera en los medios demanda la mayor inversión del proceso. Para los analistas, es probable que no incida en cambiar la tendencia del electorado, pero apunta a los indecisos y a los nuevos electores.



Donde encuentran que no hay un trabajo sostenido y de fondo es en los espacios virtuales de las redes sociales, teniendo en cuenta que ya hay mayor penetración de internet.



Además , creen que las caravanas por los barrios, con jingles de música popular con la letra modificada, también va dejando huella en el electorado.



Quedan 17 días de campaña electoral y la exposición de los candidatos a los medios masivos de comunicación está comenzando. La tendencia muestra que el proceso de promoción de los candidatos se calentará y no será precisamente en los spots, sino a través de los espacios periodísticos.



Por ahora, el haber ejercido el poder en el pasado inmediato ha sido clave para tener mayor éxito en las pantallas



Los Candidatos



Rubén?Costas

Candidato a Gobernador MDS

Con jóvenes

Su spot televisivo muestra a jóvenes en diferentes actividades, posicionándolos con los nuevos protagonistas. Plantea trabajo y oportunidades como mensaje clave dirigido a esta población. La propaganda de la Gobernación contribuye a su campaña y está dirigida a los migrantes.



Rolando Borda

Candidato a Gobernador

MAS se prenseta

El spot es testimonial de presentación del candidato. Habla su maestro dando testimonio de su honestidad y hay otros protagonistas que, en diálogos separados, lo muestran trabajador, luchador, con propuestas. Al final, su imagen aparece junto con la de Evo Morales, mostrándolo como igual.



Percy Fernández

Candidato a Alcalde

Santa Cruz para todos

Sus obras

El spot es colorido y muestra las obras del exalcalde: escuelas, hospitales y avenidas. La imagen es captada con un lente que las hace ver imponentes.?Se ve al candidato saludando desde el cambódromo y, al final, sonriente en una oficina desde donde plantea que va por más obras.



Roberto Fernández

Candidato a Alcalde

UCS

Apela a la emotividad

En un spot de baja calidad técnica, Roberto se muestra en una concentración realizada en el Plan Tres Mil.?Varios de sus militantes hablan bien de él y de su retorno a la Alcaldía. Se lo presenta como joven, enérgico, respetuoso y apela más a lo emotivo que a lo racional.



Reymi Ferreirat

Candidato a Alcalde

mas

Biográfico

Su primer spot lo presenta ante el electorado. Primero, aparece joven, marchando en la universidad como dirigente, muestra sus logros como rector en la UAGRM y también luce vinculado al Gobierno a partir de su designación como coordinador de la Cumbre G-77 + China.



Óscar Vargas

Candidato a Alcalde

SOL

Critica y elogia a Percy

El candidato se refiere a su principal contendor Percy Fernández.?En las imágenes denuncia que las obras se adjudican a pocas empresas, pero a la vez dice que aprendió mucho del exalcalde. Aparece con sobrepeso y después intenta posicionarse con una figura delgada de hace varios años.



Ernesto Justiniano

Candidato a Alcalde

UD

Contra la inseguridad

Reitera el discurso de que quiere luchar contra la inseguridad.?Resalta su experiencia como ex zar antidrogas.?El spot muestra imágenes de zapatos colgados en los cables de alta tensión.?Aparece rodeado de un excomandante de la Policía y de un militar, como su equipo de combate a la delincuencia.