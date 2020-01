Los papás se abocan a la lista de útiles

María Laura ayer cargaba la bolsa de útiles escolares que compró para su hija, que empieza el primer curso de primaria. Gastó Bs 200, pero todavía le resta conseguir seis textos que le dijeron que no están disponibles.



Ella es afortunada, porque en la empresa que trabaja dan un bono para cada hijo que estudia, precisamente para que lo ocupen en la lista de útiles y uniformes.

Alejandra Banegas también consiguió toda la lista para su hijo, que ingresó al prekínder en un colegio fiscal. Gastó Bs 450.



Como ellas, los padres este fin de semana recorrieron los mercados comparando precios y comprando algunos materiales, porque las clases inician el próximo lunes 6 de febrero.

No hay mucha gente

Lourdes García, una vendedora, señala que, a diferencia del año pasado, esta vez no hay tanta demanda, pues los pasillos de la feria de útiles escolares de la zona de Alto San Pedro no están abarrotados como por esta época estaba el año pasado. Creen que afectó que no haya el segundo aguinaldo.



Dijo que muchos padres acuden a comprar poco a poco, es decir, solo llevan un paquete de hojas de carpeta, porque comentan que después completarán.

María Isabel Catorceno asegura que los precios han disminuido, a diferencia del año pasado. Como ejemplo cita que el paquete de hojas de carpeta el año pasado estaba en Bs 25 y ahora cuesta Bs 5 menos.



De igual manera, los cuadernos espirales se encuentran desde Bs 12, mientras que el año pasado los podía comprar desde Bs 16.

Y muchos otros también se han mantenido, comenta la vendedora