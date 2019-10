Lluvia de arañas causa terror en Australia

¿Te imaginas salir de tu casa y que todo esté rodeado de arañas? Esta escena no es parte de una película de terror, pues así lo vivieron los habitantes del pueblo de Goulburn en Australia. Se trata de un extraño fenómeno conocido como "lluvia de arácnidos" o "cabello de ángel".



"Mi casa se veía como si hubiese estado abandonada y tomada por las arañas. Todo el lugar estaba cubierto de estas pequeñas arañas negras", dijo un residente del lugar al periódico "The Sidney Morning Herald"



Especialistas explican que las arañas pueden utilizar la gasa de los hilos de seda como paracaídas, que al ser arrastrados por el viento les permite viajar a grandes distancias en sus migraciones periódicas.



Esta no es la primera vez que sucede este sorprendente fenómeno. Ya ocurrió en 2012 y ese año también generó terror en la población. En esa oportunidad miles de pequeñas arañas también descendieron sobre la ciudad Waggawagga y alarmaron a sus habitantes.