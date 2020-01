Se inaugura el Tramo I de la ruta por el Tipnis

El presidente Evo Morales inauguró la carretera Villa Tunari -Isinuta, ubicada en el departamento de Cochabamba, con una longitud de 47,3 kilómetros, y que demandó una inversión de 37 millones de dólares en su construcción. Esta ruta es el Tramo I de la carretera por el Tipnis, que en total tendría tres tramos.



"Hermanas y hermanos, seguimos integrando, como decía el compañero ministro, el compañero del transporte, lo que nunca construyeron caminos en 180 años, nosotros estamos construyendo esos caminos, de La Paz, del occidente hacia el oriente, hacia Beni", dijo en el acto público en Isinuta.



El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, explicó que el Gobierno financió el total de la inversión para esa obra.



El presidente dijo que debido a la política mezquina de la derecha es que se truncaron obras de desarrollo para el país que ya se hubiesen culminado. "Estaba garantizado el financiamiento para la construcción de dos tramos importantes; Rurrenabaque - Riberalta y en esta región de San Ignacio de Moxos a Villa Tunari. La derecha usando el medioambiente se opuso", enfatizó.



Evo pide aumentar los peajes



El presidente Evo Morales propuso en el gabinete ministerial incrementar el costo de los peajes de las carreteras del país, porque los recursos económicos recaudados no son suficientes para el mantenimiento de los caminos asfaltados que entrega el Gobierno, reportó ayer la agencia ANF.



Este medio se comunicó con la presidenta ejecutiva de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Noemí Villegas, quien dijo que aún no hay un decreto concreto, “carretera nueva, peaje nuevo, una política que estamos implementando”, manifestó y se cortó la comunicación. Cuando se restableció la misma solicitó al periodista dirigirse al director de comunicación de la ABC.



Morales planteó el tema en la inauguración y entrega de la vía Villa Tunari-Isinuta en Cochabamba, el Tramo I de lo que será la carretera por el Tipnis.



"Yo decía en gabinete, para el mantenimiento de caminos tiene que mejorarse el peaje, la construcción de nuevos caminos tiene que financiar el Tesoro General de la Nación, es nuestra obligación, no podemos estar financiando el mantenimiento ¿y con qué plata vamos a construir nuevos caminos?”, cuestionó Morales.



El gerente de la ABC regional Santa Cruz, Adhemar Rocabado, complementó que los recursos no alcanzan, “es necesario aplicar esta norma, y no solamente a las carreteras nuevas, sino a todas”.