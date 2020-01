Putin acusa a EEUU por los Papeles de Panamá

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Estados Unidos de estar detrás de las filtraciones recogidas por los papeles de Panamá con el objetivo de desestabilizar la situación social y política en Rusia.



"Y que detrás de esto están cargos públicos y los órganos oficiales del propio Estados Unidos nos lo demostró Wikileaks", dijo Putin durante un foro mediático.



Putin aseguró que "cuando funcionarios del Departamento de Estado o de la Administración de Estados Unidos realizan algunas declaraciones fuera de lugar, eso significa que se delatan como personas interesadas; esto es malo desde el punto de vista del logro de resultados, pero para nosotros es bueno, ya que entendemos quién está detrás", dijo.



El líder ruso rechazó rotundamente las acusaciones de corrupción: "Hay un amigo del presidente de Rusia que ha hecho algo. Seguramente esto tiene indicios de corrupción ¿El qué? Nada de nada".



"Dieron un repaso a esas empresas opacas. Vuestro humilde servidor no aparece allí. No hay nada de qué hablar ¿Y qué hicieron? Fabricaron un producto informativo. Encontraron a mis conocidos y amigos, es decir, escarbaron y le dieron forma", dijo.



Por ello, "se realizan intentos de desestabilizar desde dentro, hacernos más complacientes".



"El método más sencillo es introducir la desconfianza dentro de la sociedad, hacia los órganos ejecutivos, los órganos de gestión, enfrentarnos unos contra otros", señaló.



La investigación -basada en la filtración de 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios- señala al violonchelista Serguéi Rolduguin, amigo de Putin desde la adolescencia y padrino de una de sus hijas.