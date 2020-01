MAS busca ratificar a Montaño y a Gonzales

Termina el año y empieza el debate por las directivas camarales en el Legislativo. El Movimiento Al Socialismo (MAS) dejará para inicios de enero la conformación de directivas y comisiones, aunque no existen observaciones a las dos gestiones que comandaron los actuales presidentes, José Gonzales, en el Senado, y Gabriela Montaño, en Diputados, por lo que existe una inclinación para que estos asambleístas lideren por tercer año consecutivo la Asamblea.



La negociación será para definir qué región dirigirá la jefatura de bancada, que este año estuvo a cargo de Cochabamba. La oposición aún no eligió nombres para los puestos que corresponden en la directiva y temen que el oficialismo se los designe.



La jefa de bancada del MAS en Diputados, Juana Quispe, anunció que la elección de directivas no se ha debatido y esa tarea será abordada a partir del 9 de enero, cuando los asambleístas vuelvan a trabajar después del receso de fin de año. Sin embargo, la legisladora no observó la labor de Montaño y se inclinó para que la diputada cruceña siga al frente de la Cámara Baja.



“No hemos visto ese tema todavía, no hay nada oficial. La hermana Gabriela (Montaño) tuvo buenas gestiones y no tuvo observaciones, entonces me parece que puede continuar como presidenta, pero eso lo veremos luego”, afirmó la diputada Quispe.

Más apoyo a Montaño

En esa línea está su colega Édgar Montaño, quien consideró que no debe haber cambios en las presidencias por la “buena gestión que llevaron adelante” Gonzales y Montaño.

“La compañera Montaño hizo un buen trabajo, tiene mucha capacidad. Ahora, la bancada se reunirá para definir si sigue”, remarcó Édgar Montaño.



En enero, luego del receso, las bancadas del MAS se reunirán con el presidente Evo Morales para definir si Gonzales y Montaño siguen al frente de las presidencias legislativas. Una fuente del oficialismo reveló que no habrá cambios, a pesar de que hay un grupo que quiere postular al diputado Javier Zabaleta como presidente.



En el Senado, el panorama es similar. No existe intención de cambiar a Gonzales, quien en 2017 puede dirigir su tercer mandato en la Cámara Alta.

El jefe de bancada del MAS en el Senado, Pedro Montes, consideró que Gonzales realizó un “buen trabajo” y que a su parecer debería seguir al frente de la Cámara Alta. “No se debate esto ahora, no hay nada oficial, es muy pronto, pero como posición personal debería seguir el Gringo (Gonzales) como presidente del Senado”, dijo.



También su correligionario Efraín Chambi cree que Gonzales debe seguir como presidente del Senado. “No tuvo observaciones y es un buen compañero”, remarcó.

La oposición espera no tener contratiempos para elegir a sus representantes, como sucedió en pasadas gestiones. “Intentaremos evitar conflictos”, dijo el senador opositor Arturo Murillo (UD)