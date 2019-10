Naufragio de canoa en Yapacaní "fue accidente"

En las riberas del río Yapacaní, lugar donde se recuperaron los cuerpos de tres personas de cinco desaparecidas, por el naufragio de una canoa, continúa la búsqueda de los otros dos restantes.



Personal de rescate hablaron con el responsable que navegó la barcaza el lunes a la noche, cuando ocurrió el hecho, donde manifestó que lo ocurrido fue debido a un accidente.



“Ellos estaban muy adelante, les dije que se vinieran más al medio cuando me dijeron que estaba entrando agua a la canoa, pero ellos se fueron, no me hicieron caso, después nomás sentí que empezó a volcarse. Fue un accidente”, manifestó Leonardo Grageda al canal de televisión Red Uno.



En la comunidad Boquerón todos lamentan este hecho, sin antecedentes en la zona.



Restos de las víctimas



Los restos mortales de la profesora Lizbeth Condori Cartagena, de 25 años, son velados en el coliseo de Yapacaní por amigos y colegas de la víctima.



Asimismo, los restos del profesor Luis Santos Colque, de 26 años, fueron llevados hasta la ciudad de La Paz, donde familiares esperan su llegada.



Continúa la búsqueda



Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Santa Cruz informó que gestiona la incursión de un helicóptero para localizar a dos personas que aún continúan desaparecidas.



"Nuestro personal continúa en la zona donde no se ha podido entrar. Ayer (miércoles) un vehículo 4x4 enfangó. Es casi intransitable el lugar y nuestra única comunicación la tenemos con el alcalde. Se está gestionando un helicóptero con la Fuerza Aérea", indicó el director del COE, Guillermo Saucedo.



Añadió que la presencia del helicóptero reforzará también la seguridad para el personal de rescate que está compuesto por brigadas del SAR y del COE.