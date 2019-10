"Reconozcan la deuda histórica con los afros"

El reclamo por la no inclusión de la comunidad afroboliviana en el estatuto será escuchado está tarde, a las 17:30, por la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Kathia Quiroga, quien el fin de semana, mientras oficiaba como gobernadora interina, dijo que la demanda tiene tinte político y que es promovida por el MAS.



El presidente de la comunidad afroboliviana en Santa Cruz, Antonio Angola, manifestó que plantearán a la asamblea la inclusión en el Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz, como una forma de que se reconozca la deuda histórica con los afroamericanos.



"Que se reconozca la deuda histórica que tienen con los negros. Los esclavos negros compraron su libertad a cambio de su vida para pelear por la independencia de Santa Cruz", manifestó Angola a EL DEBER.



El responsable de cultura de esa comunidad, Andres Medina, indicó que su objetivo en la reunión es lograr que la Asamblea reconozca a su pueblo y no los ignoren tildándolos de masistas o de que no nacieron en Santa Cruz.



"Buscamos reconocimiento del pueblo afroboliviano de Santa Cruz y que nos incorporen en el estatuto. Ellos dijeron que no está escrito en piedra y entendemos que podemos ser incorporados", expresó.



Medina dijo que en 2013 tuvieron acercamientos con la Asamblea sobre el estatuto, lo que permitiría a los afrobolivianos participar en políticas sociales que promueve la Gobernación, pero que nada se concretó.



El estatuto autonómico cruceño está en el Tribunal Constitucional en Sucre, donde es revisado para verificar su concordancia a la Constitución.



Acusan al MAS de promoverla



“Es político. El MAS siempre se opuso al estatuto y costó que se reconozca. Los que reclaman son sectores afines a ese partido y son los que se opusieron desde el inicio a la autonomía", dijo Quiroga en una entrevista en Unitel.



La autoridad identificó a las Bartolinas, a campesinos del oriente y a los afrobolivianos como "afines al MAS" y opuestos a la autonomía.