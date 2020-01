Morales afirma que Chile se creía intocable e invadía a sus vecinos 

El presidente boliviano, Evo Morales, volvió a referirse este viernes a Chile y aseguró que ese país antes se creía intocable y procedía a invadir de manera permanente a todos sus vecinos. "Ahora cuando decimos esa verdad ante grupos oligárquicos de Chile, ante el gobierno de Chile, los chilenos se molestan, no el pueblo, sino algunas autoridades. (Pero) antes los chilenos, gobiernos de Chile, se creían intocables, nunca querían que levantemos la voz con la verdad", aseveró.



Recordó que en el caso de Bolivia, Chile empezó a invadir el 14 de febrero de 1879, aunque en los libros de historia se refieren a ese conflicto como una guerra.



"Todos hablan de la Guerra del Pacífico, pero no hubo guerra, hubo invasión de Chile a Bolivia y nuestra primera resistencia fue el 23 de marzo, pero para entonces ya estábamos invadidos, entonces de qué guerra hablan. Y cuando recordamos eso, se molestan y dicen que somos agresores", lamentó.



En los últimos días, políticos de Chile, como el exagente José Miguel Insulza y el propio canciller Heraldo Muñoz, acusaron a Morales de agredir a su país, después de que el pasado 14 de febrero, Jefe de Estado escribió en su cuenta de Twitter que a 138 años de la invasión chilena, se encontraba con mucha fortaleza para volver al mar con soberanía.



Pero "digan lo que digan, nadie va a olvidar (que invadieron a Bolivia) y el mundo sabe hermanos y hermanas que Chile permanentemente ha invadido los países vecinos, a Argentina, a Bolivia y a Perú", aseveró Morales en un acto público realizado en Cochabamba.



Morales cuestionó que las autoridades del vecino país lo traten de agresión e intromisión y no hablen de la invasión chilena.



Sin embargo "yo quiero decirles que ahora no estamos en tiempos de guerra, no estamos en tiempos de armas, ahora estamos en La Haya con la verdad, con la justicia y la reunión que tuve esta semana en La Haya con nuestro equipo jurídico interno y externo de la demanda marítima fue muy interesante, aunque no podemos difundir ante los medios cuáles son nuestros planes y estrategias que hemos definido", apuntó.



El 24 de abril de 2013, el Gobierno boliviano presentó una denuncia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para tratar de obligar a ese país a negociar una salida soberana del Estado Plurinacional al mar.