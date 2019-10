Paul McCartney actuará en 'Piratas del Caribe 5'

El legendario cantante y exmiembro de The Beatles Paul McCartney participará como actor en la quinta entrega de "Piratas del Caribe" de la saga de aventuras de piratas protagonizada por Johnny Depp, informó hoy el medio especializado Deadline.



Por el momento, se desconocen los detalles de su intervención en este largometraje y del papel que representará McCartney en el filme.



Curiosamente, no será el primer músico que intervenga en una película de "Piratas del Caribe" ya que el guitarrista de la banda británica The Rolling Stones, Keith Richards, interpretó al padre del capitán Jack Sparrow (Johnny Depp) en las cintas "Piratas del Caribe: en el fin del mundo" (2007) y "Piratas del Caribe: En mareas misteriosas " (2011).



Con el regreso del actor Orlando Bloom a su personaje de Will Turner, la nueva "Piratas del Caribe", que se estrenará en 2017, tendrá un reparto encabezado de nuevo por Johnny Depp y en el que también figuran Geoffrey Rush, el español Javier Bardem y Kaya Scodelario.



La saga de "Piratas del Caribe" es una de las más exitosas del estudio Disney con una recaudación total que supera los 3.600 millones de dólares en las salas de cine de todo el mundo.