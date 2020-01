Me acaban de detectar diabetes, ¿qué hago?

Si te acabas de enterar que diste positivo a la diabetes lo primero que debes hacer es no desesperarte y luego, buscar información especializada. EL DEBER consultó a uno de los endocrinólogos más reconocidos de Bolivia, Douglas Villarroel, que señala que conocer al detalle esta enfermedad, tomar sus tratamientos como una simple rutina y ser positivo, mejorará ese sentimiento que, en principio, parece difícil de manejar.



El también autor del libro ‘Diabetes para principiantes’, publicado en 2015, señala que es preciso hacer caso al médico y cumplir con el tratamiento conforme al tipo de diabetes detectado. Todo esto, con el fin de controlar la cantidad de azúcar en la sangre.



La llave de un buen control de la diabetes es el balance de la cantidad correcta de: alimentos, el ejercicio, el mantenimiento del peso corporal deseable y, si fuesen necesarios, los medicamentos. Practicar un deporte; caminar y bailar son buenos ejercicios, dice Villarroel e identifica seis pasos básicos a seguir:



1. Seguir un plan de comidas recetado



2. Comer a sus horas diariamente



3. No omitir ninguna comida



4. Evitar los alimentos ricos en azúcar: miel, refrescos, tortas, etc.



5. Evitar los alimentos muy grasosos



6. No tomar más de 2 vasos de bebidas alcohólicas por día



También, hace notar que el comer demasiado e inadecuadamente elevará el azúcar, afectará el organismo y provocará complicaciones en la salud, por lo que sugiere:



1. Leer con detenimiento todas las etiquetas de alimentos que consume.



2. Los alimentos dietéticos no son tan necesarios y pueden ser inapropiados para su plan alimentario.



3. Cuando comas fuera de casa, sustituye tus alimentos de acuerdo a tu dieta.



4. Si una comida va a demorarse, come su porción de fruta, jugo o leche a la hora usual de esa comida para evitar una baja de azúcar en la sangre.



5. El sobrepeso aumenta las necesidades de insulina y complica el control de la diabetes. Es esencial que perder peso si tienes kilos demás.



Villarroel concluye que la diabetes no puede ser tratada solo por el médico, el diabético debe conocer la enfermedad y tener la capacidad y voluntad para mantenerla dominada.