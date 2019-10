El grupo Río Roma pasea su romanticismo por Bolivia

Los hermanos José?Luis y Raúl?Ortega llegaron el jueves a la sede de Gobierno para actuar hoy en el Teatro Al Aire Libre. La agrupación mexicana aprovechó su estadía para recorrer la ciudad de La Paz y entre sus escalas estuvo el teleférico paceño. Los autores del éxito romántico Mi persona favorita expresaron su admiración por el paisaje andino e invitaron a nuestros compatriotas a cuidarlo.



Por la tarde ambos músicos junto a su equipo de 15 personas se trasladaron hasta la ciudad de Oruro, donde tenían planificado ofrecer su primer concierto en tierras bolivianas.



Ocupados

Su agenda marca para hoy el inicio de su presentación en la ciudad del Illimani a las 19:00. Los esperarán una escenografía con una pantalla de Led de 35 metros cuadrados y un operativo que espera más de 15.000 personas. Las entradas que se dispusieron para el evento oscilaron entre los Bs 500 y los 150.



Entre las solicitudes de los artistas estuvo chilaquiles y McDonald"s, sin embargo, como la cadena de comida rápida no tiene estaciones en nuestro país, la productora Evolutions Eventos alistó hamburguesas de otra compañía. Asimismo, la organización ofreció comida típica y mate de coca, para aminorar los efectos de la altura.



Río Roma es la sensación del pop romántico en la música latina, entre sus éxitos se encuentran Por eso te amo, Hoy es un buen día y Tan solo un minuto. La agrupación se creó en 2008 y tiene dos discos de estudio, Al fin te encontré y Otra vida. Antes de alcanzar la fama, los hermanos Ortega compusieron varios temas para artistas como Camila, Alejandro Fernández y Alejandra Guzmán.



En una entrevista reciente la dupla anunció la pronta salida de su nuevo álbum, el cual aseguraron que sorprenderá a sus seguidores, pues incluye ritmos y letras bailables. “Morimos porque escuchen lo nuevo, viene una evolución en todos los sentidos. Lo que puedo decir es que hay menos miel. Aunque nuestros discos eran variados y había mucho desamor, la gente nos ubicaba más con canciones de amor. Pero en esta nueva propuesta hay más amor a la vida. De hecho, ese es el mensaje que damos en los conciertos: que no solo hay amor a tu pareja”, afirmó Luis, el mayor de los Ortega.



Estrés

En mayo, el dúo hizo noticia pues Raúl sufrió un desmayo producto de la excesiva carga laboral a la que estaba sometido, pues además de las continuas presentaciones, el grupo participó del reality show Me Pongo De Pie. A consecuencia de esta descompensación el músico tuvo que ser hospitalizado de emergencia.



El grupo prometió que volverá al país pronto y que en esa oportunidad visitará nuestra ciudad