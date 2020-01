Presentador: "Todos Uds. morirán por Matthew"

El Huracán Matthew luego de golpear el caribe y dejar cientos de víctimas mortales se dirige ahora a Florida, EEUU. Por lo tanto, se encienden las alarmas y todos los medios buscan la manera de alertar a la ciudadanía.



En la cadena estadounidense Fox New, el presentador Shepard Smith fue el encargado de anunciar a los residentes locales sobre la tragedia que podría venir con el paso del huracán.



"Ustedes y todos sus conocidos están muertos", dijo el presentador, al referirse a la gravedad del suceso y las consecuencias fatales que habrían.



Aunque se han hecho campañas de evacuación de las zonas donde se espera que el Matthew llegue con más fuerza, las personas residentes no quieren abandonar sus casa y prefieren quedarse en esas zonas de alto riesgo.



"Todos vosotros. Porque no lo podrán sobrevivir. Es imposible a no ser que tengan mucha mucha suerte", advirtió Smith.



"Sus hijos también morirán", agregó. Finalmente, se espera que las personas acaten la orden de evacuación de las zonas para evitar más perdidas humanas con el fuerte paso del huracán Matthew.