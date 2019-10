Exrival de Chávez es detenido al volver del exilio a Venezuela

El excandidato presidencial opositor venezolano Manuel Rosales fue arrestado este jueves en el aeropuerto de Maracaibo, al volver a Venezuela tras seis años en el exilio, agitando la campaña para las elecciones legislativas de diciembre.



Rosales fue arrestado por agentes del servicio de inteligencia (Sebin) apenas bajó de un vuelo comercial procedente de la isla caribeña de Aruba, que aterrizó hacia las 16H30 locales (21H00 GMT) en el aeropuerto La Chinita, custodiado desde temprano por la militarizada Guardia Nacional Bolivariana (GNB).



"Esta actuación del Ministerio Público corresponde al compromiso del Estado venezolano de garantizar en todo momento el respeto de los derechos humanos de cualquier detenido", informó la Fiscalía en un comunicado, al precisar que será presentado en las próximas horas ante un tribunal de Caracas.



Hasta ahora no trascienden imágenes del momento de la detención, porque según periodistas en el lugar, las autoridades impidieron el ingreso a la pista.



Operativo policial



Momentos después de que aterrizó el avión, el dirigente opositor, vestido de camisa a rayas, difundió un video en su perfil de Periscope en el que cuestionó el operativo policial y militar dispuesto en la terminal aérea.



"Ese despliegue de mi llegada deberían hacerlo para combatir la delincuencia, la inseguridad. Haremos esto en paz, vamos a cobrar el 6 de diciembre", expresó, al aludir a la fecha de las próximas elecciones legislativas.



Rosales, de 62 años, era esperado en el aeropuerto por su esposa, la alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo, sus diez hijos, hermanos y grupos de simpatizantes de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT, centroderecha).



Ondeando banderas de UNT y de Venezuela, grupos de opositores lo habían esperado también frente a una tarima dispuesta, con una gran pantalla, en una céntrica calle de Maracaibo, capital del rico estado de Zulia, 700 km al este de Caracas.



Exgobernador de Zulia y también exalcalde de Maracaibo, Rosales ha sido considerado el más férreo opositor al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), a quien enfrentó en las presidenciales de 2006.

También lideró en 2007 la campaña por el No en un referendo sobre reformas constitucionales que ganó la oposición.



Hace una semana, desde un lugar no revelado, había anunciado que regresaría a Venezuela para ayudar a la oposición en la campaña para las elecciones que renovarán el 6 de diciembre el Congreso, actualmente controlado por el oficialismo.



El domingo, la fiscal general, Luisa Ortega, advirtió que sería detenido apenas llegara por tener orden de captura.



Rosales es acusado de enriquecimiento ilícito cuando ejerció como gobernador de Zulia (2000-2008), pero él asegura ser víctima de persecución política.



¿Por qué ahora?



Aunque el presidente Nicolás Maduro admite que estos comicios serán los más difíciles en 16 años del chavismo, la oposición encara el desafío de superar sus divisiones, en una coyuntura de descontento popular por la crisis económica y la inseguridad.



"Su regreso coloca de nuevo, en el contexto de la oposición, un núcleo de liderazgo (...) Sabe que es un gesto que va a poner su figura de nuevo en el escenario político", declaró a la AFP el politólogo Carlos Romero, profesor de la Universidad Central de Venezuela.



Para el analista Nicmer Evans, afín a Chávez pero distanciado del gobierno de Maduro, Rosales es un político "en decadencia" y "desconectado" de la realidad venezolana.



Su regreso refleja "una terrible crisis de liderazgo dentro de la oposición venezolana, que incluso de manera bizarra parece planificada por el gobierno de Maduro para facilitar tener enemigos "cómodos" que descalificar ya que no aportan en nada al debate político, económico y social", afirmó.



A mediados de este año, Rosales fue inhabilitado para optar a cargos públicos por 7 años y 6 meses, al igual que otros líderes opositores como la exdiputada María Corina Machado, quien junto a Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, forman el ala radical de la variopinta coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



López, de 44 años, fue condenado a 13 años y nueve meses de cárcel el pasado 10 de septiembre acusado de incitar a la violencia durante protestas contra el gobierno que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014. Ledezma fue detenido en febrero pasado.



"No hay ningún líder opositor que esté por encima del otro, es una característica de esta oposición, así que no creo que Rosales vaya a opacar otros liderazgos", opinó Romero.



Rosales se exilió en Perú en 2009 cuando debía comparecer a una audiencia donde se decidiría una privativa de libertad y la prohibición de salir del país. Versiones de prensa indicaban que últimamente se hallaba en Panamá y en estos días viajó a Aruba para preparar su retorno.