Choquehuanca admite que si Evo le pedía seguir, aceptaba “de corazón”

El excanciller David Choquehuanca admitió que fue Evo Morales quien tomó la decisión de sacarlo del gabinete y que él la aceptó “de corazón”, de la misma forma que hubiera aceptado si es que el Mandatario decidía mantenerlo en su círculo de colaboradores.

En entrevista con el padre Eduardo Pérez en radio Fides y Fides TV, aseguró que trabajará en las bases “como pez en el agua”, por la reelección del presidente Evo Morales, y sólo aceptaría otra cosa (ser candidato) si es que el instrumento y su líder se lo pidieran.

“Yo dije que puedo ser más útil desde las bases que siendo canciller. Habíamos hablado antes con el presidente Morales de que yo debía bajar a las bases. Tenemos que acercarnos, es crudo pero hemos descuidado a las bases, nos hemos dedicado a la gestión. El 22 de enero es una oportunidad para cambiar ministros y el presidente tomó la decisión y yo acepté de corazón. Si el Presidente me hubiera pedido que siga con él, yo le hubiera aceptado de corazón”.

Cuando el padre Pérez le preguntó por qué no lo invitó, él respondió: “Yo no sé, también le pedí descansar al presidente, bajar a las bases, pero yo estaba preparado. Todos pusimos nuestros cargos a disposición, todos los ministros sabíamos que podíamos ser cambiados o ratificados, somos soldados, el Presidente toma las decisiones. No tiene que consultar, él toma las decisiones”.

Pérez le recordó que se conocen desde 1984, que siempre tuvieron una buena relación. “Hablamos esa mañana con Evo, tuvimos una muy buena conversación. Así como ha debido hablar con todos los ministros”. ¿Qué le dijo para no ratificarlo? “Bajar a las bases, porque él sabe que yo tengo esa capacidad. Yo sé estar semanas en el Chapare hablando en talleres, organizamos 200 talleres hasta 500 en el mismo día… Las organizaciones reclamaban que yo bajara a las bases, y yo les decía sáquenme de aquí, no tenía tiempo para atender eso”.

Luego le consultaron qué pensaba sobre la decisión de Fernando Huanacuni, su sucesor, que cortó la cabeza a los viceministros en los que Choquehuanca confiaba. “Pienso que las autoridades designadas tienen que estar cinco años, personalmente pienso así. Las autoridades electas, ya esas se deben al pueblo”.

Recalcó que estas últimas se deben mantener en “el marco de la CPE, no fuera. Cinco años para los designados porque se generan relaciones, dependencias, ciertas cosas que es necesario renovar, cambiar, eso hizo Huanacuni, debemos cambiar.

El No y la reelección

El periodista le consulta sobre el No en las urnas que obtuvo la reelección del presidente Morales, en febrero de 2015, su respuesta fue: “Mira, yo no soy constitucionalista, pero los que entienden estos temas presentaron varias opciones constitucionales y al pueblo no se le tiene que preguntar una sola vez, mejor si todos los días”.

Luego señaló que hay un mandato de un congreso del MAS, que Evo Morales sea reelecto, y dejó establecido que él es obediente a esa orden, y trabajará enmarcado en ese objetivo, desde las bases. “Voy a seguir acompañando al presidente Morales, en las malas y en las buenas tenemos que estar juntos”.

Reveló que tras su salida del gabinete, habló varias veces con el presidente sobre el trabajo de bases que hará ahora. “Yo soy disciplinado, soy el constructor del instrumento político desde los años 90. Pasamos muchas dificultades con el hermano Evo, soy de los pocos que quedan. Ese instrumento tiene una instancia máxima que se llama congreso, y ese congreso definió repostulación, yo tengo que trabajar eso”, apuntó.

Dice que se siente “más cómodo ahora, más tranquilo, y cuando vuelva a las organizaciones seré como pez en el agua. No creo que mi separación del gabinete tenga que ver con la reelección de Evo. Si el instrumento político tomara una decisión y el líder es el Evo, yo voy a acompañar lo que el instrumento y el líder decidan. No me gusta hablar de mi candidatura. Me propusieron para ser candidato a alcalde de El Alto, luego me propusieron ser candidato plurinacional por La Paz y uninominal por mi provincia…”.