Auríferos fracasan en pedido de bloqueo

Solo cinco cooperativas de minas auríferas llegaron al punto de bloqueo. Los mineros acudieron a la zona de Minasa, en La Paz, con la intención de iniciar el cerco a la vía que conecta la sede de Gobierno con los Yungas. Los dirigentes no llegaron a la cita que anunciaron el jueves.



Las Federaciones de Cooperativistas Mineros Auríferos de Bolivia (Fecmabol) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras (Ferreco) instruyeron a todas sus centrales y cooperativistas el cierre de carreteras a partir de la medianoche de ayer. El documento fue firmado por 24 dirigentes, pero no sucedió.



Las cooperativas auríferas estaban en contra de la muerte de dos mineros. Ante ese hecho, los dirigentes decidieron llamar al bloqueo, pero ni siquiera fueron ellos.

“Los planes se vieron afectados por la muerte del viceministro (Rodolfo) Illanes, debemos ser respetuosos a ese dolor”, expreso José Loza, dirigente de Fecmabol.



La Policía tenía un plan para evitar bloqueos en la ruta a los Yungas de La Paz, sin embargo, las unidades especiales no llegaron al lugar ante la ausencia de los movilizados.