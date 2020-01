León no se arrepiente de haber defendido a Zapata

En un contacto "clandestino", Eduardo León habló con la periodista Amalia Pando y dijo que no se arrepiente de haber defendido a Gabriela Zapata, expareja sentimental de Evo Morales. En la víspera se determinó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro en La Paz.



"El pecado que cometió Gabriela Zapata fue no decir la verdad en una manera oportuna (...) No iré a la cárcel por ladrón o falsificación, iré por cumplir mi trabajo y mostrar que vivimos en una época de dictadura", sostuvo el jurista en entrevista con el programa "Cabildeo".



Explicó que presentará un Amparo Constitucional para "revertir" la anulación de su matrícula y título de abogado. "Si voy a entrar a la cárcel voy a entrar con los dos pies y con los cinco sentidos", aseveró el profesional, aún internado en el hospital de Clínicas.



Reveló que su diagnóstico médico que le realizaron señala que padece "insuficiencia renal". "Sin ningún derecho anulo mi titulo profesional el Ministerio de Educación", reclamó, frente a la determinación que se asumió también desde la cartera de Justicia.



León deberá ser remitido a la cárcel paceña, debido a que habría falsificado su certificado de egreso de la Universidad y una libreta de servicio militar que presentó para obtener el título profesional en provisión nacional. Son cuatro delitos por los que se lo acusa.



El exDefensor del Pueblo y rector de la UMSA, Waldo Albarracín, calificó de "ilegal" que se anulara su título y se le retire la matrícula para ele ejercicio profesional. Instó al Gobierno nacional a subsanar la vulneración de derechos que se comete contra el exdefensor de la exnovia de Morales.



