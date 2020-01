10 de los éxitos más destacados del músico

Prince produjo decenas de álbumes comerciales a lo largo de su carrera, aumentados por un extenso catálogo de trabajo que mantuvo en su caja fuerte de Paisley Park.



A continuación algunos de esos hitos en orden cronológico:



1) "For You", 1978. Álbum debut de Prince, lanzado cuando apenas contaba con 19 años.



2) "Prince", 1979. Incluye su primera melodía firmada, "I Wanna Be Your Lover."



3) "Dirty Mind", 1980. En la cubierta de este disco, Prince aparece en tanga. Ayudó a consolidar el peso del cantante en el mundo pop.



4) "1999", 1982. La canción que da el título al álbum se convertiría en un himno.



5) "Purple Rain", 1984. Álbum de la banda sonora para una película del mismo nombre. Más tarde sería reconocido como uno de los mayores álbumes de todos los tiempos.



6) "Parade", 1986. Cuenta con la que es posiblemente su más reconocida canción, "Kiss".



7) "Sign o" the Times", 1987. Banda sonora que define a la década de 1980. Prince exhibió su abanico musical con un caleidoscópico remolino de sonidos.



8) "Lovesexy", 1988. Prince despertó polémica por posar desnudo en la portada del álbum, que incluye al clásico "Alphabet St."



9) "3121", 2006. Trigésimo primer álbum de Prince, número uno desde su lanzamiento. Marcó su gran regreso.



10) "Plectrumelectrum", 2014. Grabado con su grupo 3rdeyegirl, este álbum mostró la permanente voluntad de Prince de experimentar, innovar y divertir.