Quispe dice que teme por su vida tras amenaza de Achacollo

Tras la amenaza lanzada por la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, contra el diputado opositor, Rafael Quispe, el aludido dijo que teme por su vida y anunció que en un tiempo prudente abandonará el caso Fondo Indígena, donde se mantiene como uno de los principales denunciantes de las irregularidades cometidas en la entidad.



Este viernes, antes de ingresar a su audiencia Achacollo amenazó a Quispe: "¡Maleante! ¡Vas a pagar tarde o temprano ¡ ! desgraciado!".



Quispe y Achacollo se toparon cuando la exautoridad era conducida por efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a la audiencia de medidas cautelares en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.



Sobre las amenazas, Quispe señaló: "yo creo que eso no es propio cuando uno es procesado, yo he visto que cuando el Gobierno amenaza, no amenaza así no mas, sino cumple, por eso uno teme por su vida (...) Temo por mi vida, yo creo que voy a estar un tiempo más y voy a abandonar".



El diputado señaló que Achacollo es una persona muy poderosa y cercana al Gobierno y las amenazas salen porque se está tocando al entorno más cercano de Evo Morales.



Agregó que no será suficiente pedir garantías al Ministerio Público por su seguridad, ya que su vida y la de su familia corren riesgo. El legislador finalmente abandonó la audiencia en la que un juez determinó la detención preventiva de la exministra de Evo Morales.