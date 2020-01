Diseñan equipo para habilitar a Evo

El presidente Evo Morales aseguró que ganará si eventualmente se postula a una nueva elección, pero admitió que su problema es habilitarse para hacerlo. Analistas y opositores dijeron que conformó un gabinete netamente político que trabajará para lograr que su candidatura se haga realidad.“Hace tres, cuatro días, un medio de comunicación me preguntaba sobre el tema de la nueva postulación, y dije: sí ganaríamos, quiero decirles, el problema no es ganar, ya tenemos ganado, tal vez coyunturalmente el problema sea habilitarnos", manifestó al referirse a la conversación que sostuvo con este medio.Tras posesionar a su gabinete, se refirió al tema y reseñó que una nueva victoria electoral, tendría que basarse en tres factores: el enraizamiento del proceso de cambio en los movimientos sociales y en todos los sectores, la ausencia de propuesta de la derecha en Bolivia y la muerte del neoliberalismo."Está en nuestras manos para que Bolivia sea un país modelo de hacer Revolución Democrática, es lo que nos toca a todas y a todos", reflexionó.El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas comentó este aspecto. “El problema no es ganar o perder, el problema básico es la habilitación. Y definitivamente este es el gabinete de la habilitación, por eso Arce está en Justicia, y Romero en Gobierno”, manifestó.Por su parte, el analista Gustavo Pedraza explicó que “definitivamente, se ha conformado un gabinete absolutamente político con ese objetivo, la reproducción del poder”.Coincidió que la incorporación más importante es la de Héctor Arce. “Esta cartera verá los dos temas que le han lastimado la legitimidad al MAS: El colapso de la administración del sistema de justicia y la corrupción. Eso deberá cambiar”.Sin embargo, adelantó que será difícil que el MAS recupere legitimidad. “Se desgastó mucho. Para recuperar, debe mejorar la gestión estatal y hay limitaciones: la restricción económica y la limitación estructural de sus operadores para la gerencia pública, falta de capacidad técnica, esa es la principal debilidad, y este gabinete no mejora esa condición”.La ventaja del MAS es la limitación de la oposición, que no pudo generar un líder que pueda oponerse a Morales, apuntó al analista cruceño.La senadora opositora María Elba Pinckert aseveró que todo lo que hace el oficialismo tiene el objetivo de reelegirse, “tienen una obsesión por eso”.Su colega Oscar Ortiz opinó que el oficialismo apela a un gabinete político que demuestra el "agotamiento" de su propuestas que sólo busca mantenerse en el poder