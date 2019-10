Conforman comisión de Ética en medio de pugnas

La Cámara de Senadores conformó hoy su comisión de Ética en medio de riñas en Unidad Demócrata (UD), que tenía dos candidatas para un solo espacio. Uno de los primeras temas que trataría la instancia es el caso del senador Arturo Murillo, sentenciado a dos años de cárcel por supuesto uso de una libreta de servicio militar falsificada.



UD tenía dos aspirantes al cargo: las senadoras Mirtha Arce y Jeanine Añez. La primera fue designada con el apoyo del Movimiento Al Socialismo (MAS) y en medio de la división en el bloque mayoritario de oposición. Por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue designada la senadora Patricia Gómez. Completan la comisión los oficialistas Erwin Rivero y Ancelma Perlacios.



El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, había advertido que UD no había logrado un acuerdo para elegir a su representante. "Ya se suspendió una sesión porque no tenían consenso en su candidata", recordó.



Arce tuvo problemas con el senador Murillo a principios de esta gestión y, según fuentes de UD, fue marginada de la alianza. Ahora, la representante de Tarija fue apoyada por el oficialismo.



"Como cualquier senador tengo derecho a asumir un cargo de decisión, acaso porque soy mujer no puedo o porque no soy de Unidad Nacional. Esto viene desde hace dos meses", explicó Arce.



La asambleísta dijo que primero asumirá su despacho para ver si el caso del senador Murillo es tratado en la comisión. Murillo reprochó la designación de Arce.