Las 5 recetas de la abuela probadas por la ciencia

Que levante la mano quien no haya escuchado o puesto en práctica una receta de la abuela. Y es que esos conocimientos heredados han librado de dolencias a muchos.



¿Dudas de estos conocimientos ancestrales? Te contamos que la ciencia ya ha entrado en escena y ha probado que nuestras abuelas, en muchos casos, no estaban equivocadas. A continuación citamos cinco recetas certificadas.



1.- Sopa de pollo para los resfriados. Estás con congestión nasal, estornudo, (muy posiblemente) dolor de garganta, tos y dolor de cabeza. En ocasiones como estas no podría venir mejor una caldito de pollo caliente (como el que recetó la abuela) y... como por arte de magia, ¡te empiezas a mejorar! Tranquilo, la ciencia te lo explica. Un estudio realizado por la Universidad de Nebraska sostiene que si bien la sopa de pollo no previene ni acorta la duración de un resfrío, sí puede ayudar a reducir los síntomas, ya que inhalar el vapor tibio del caldo "afloja’ las secreciones nasales, lo que ayuda a drenar las fosas nasales.,

2.- El orzuelo y la cuchara. ¿Qué es el orzuelo? Según la bibiliografía, es la inflamación e infección de un folículo piloso que produce un abultamiento en el borde del párpado. La receta de la abuela señala que al frotar la cuchara (también puede ser un anillo) en la palma de la mano y una vez caliente, posarla sobre el orzuelo es "santo remedio" para que desaparezca. Te contamos que este consejo no es del todo descabellado. Valeria Edelsztein , doctora en Química Y autora del libro “Los remedios de las abuelas”, indica que "cualquier metal, al ser frotado se calienta y ese calor ayuda a que el orzuelo drene".,

3.- Naranja para el resfrío. Es otro conocimiento abuelístico que con seguridad no solo tu madre te lo ha repetido hasta el cansancio, sino también la vecina. Edelsztein indica que ingerir este zumo no evita que agarres un resfrío, pero disminuye el riesgo de contraerlo. También debes saber que la vitamina C, que tiene la naranja, sí ayuda a reforzar el sistema inmune y a aumentar las defensas.,

3.- Clavo de olor para el dolor de muela. Ya eres candidato para visitar al dentista, estás agarrándote la cara en señal clara de dolor y no falta esa persona que te dice: "Por qué no tomas un pedazo de clavo de olor y lo pones junto al diente que te duele, luego lo chupas y verás que se te pasa. Pero... ¿esto realmente calma el dolor? La autora del libro "Las recetas de la abuela" señala que al succionar el clavo de olor se extrae un aceite llamado eugenol que actúa como un anestésico. Si bien no te va quitar el dolor de forma definitiva, sí te ayudará a llegar con mejor semblante a donde el dentista.

4.- Dormir para crecer.- Esta receta de la abuela no es errada. Cecilia Di Prinzio, licenciada en biotecnología y becaria doctoral en el IBR-Conicet de Argentina, consultada por Clarín, sostiene: “Durante las primeras horas de sueño, el cuerpo libera mayor cantidad de hormona de crecimiento, en comparación con otros momentos del día. Esta hormona estimula el crecimiento de los tejidos y órganos. Por esto, los chicos deben dormir sin interrupciones, porque cada vez que los despiertan su cuerpo dejará de producir esta hormona y su efecto sobre el crecimiento será menor”.

