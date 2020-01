Incendio en La Ramada vuelve a causar alarma

La madrugada de ayer, la galería Santa Cruz, un edificio que alberga seis tiendas de electrodomésticos en la avenida Grigotá, se incendió dejando como saldo pérdidas materiales y volviendo a encender las alarmas en el mercado La Ramada. En este lugar, en mayo de 2010 se registró un incendio que destruyó centenares de puestos.



En aquella ocasión, se cuestionó que las casetas ubicadas en medio de las calles dificultaron el trabajo de los bomberos. Ayer sucedió lo mismo. El comandante de Bomberos de la Policía, José Murillo, dijo que los carros bomberos tuvieron dificultades para ingresar por la calle paralela de la avenida Grigotá y atacar el fuego por la posterior del edificio, que fue donde se originó el incendio. En esa zona también está situado el hidrante del cual los carros debían abastecerse de agua.



Al respecto, el concejal Jesús Cahuana consideró que el hecho fue un “accidente” que puede ocurrir en cualquier lugar y dijo que está haciendo seguimiento a la construcción de la nueva infraestructura para trasladar La Ramada en septiembre.



Deyner Bautista, propietario de una de las tiendas, señaló que había invertido $us 50.000 en su negocio y que no pudo recuperar nada. Otra afectada, Mariela Arismendi, dijo, sollozando, que se le quemaron $us 15.000 en mercadería