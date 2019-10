Comisión: 'No hubo tráfico de influencias en taladros de CAMC'

La Comisión Especial Mixta que investiga los procesos de contratación a la empresa china National Construction and Agricultural Machinery Import and Export Corporation (CAMC), aprobó por mayoría el informe preliminar que determina que no existió incumplimiento a la normativa vigente ni posible hecho ilícito de tráfico de influencias en los contratos suscritos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la firma china.



"Del análisis de la documentación, más la inspección, se evidenció que no existió incumplimiento a normativa ni posible hecho ilícito; los dos contratos de compra están respaldados legalmente, las boletas de garantía, los equipos de 1.000, 1.500 y 2.000 HP se encuentran en Bolivia y están en operación; dos equipos están pagados cien por ciento, el tercero con recepción provisional", señala parte del informe aprobado.



Según el boletín de prensa, durante más de seis horas los miembros de la Comisión legislativa conocieron y debatieron el informe sobre la inspección que cinco parlamentarios realizaron a los pozos petrolíferos donde trabajan los tres taladros comprados por YPFB a la empresa CAMC por un monto total de 60 millones de dólares.



Asimismo, la Comisión recibió el informe del representante de la empresa verificadora Bureau Veritas, Mauricio Abboud, quien explicó el trabajo que realizaron para certificar el buen estado y calidad de los tres taladros vendidos a YPFB.



Ante los parlamentarios, Abboud explicó que el trabajo de verificación se realizó en el puerto de embarque con el armado y correcto funcionamiento de los equipos, y el lugar de destino, Santa Cruz, donde también desarrollaron similar trabajo. "Allí dimos conformidad a que el equipo estaba íntegro, todas sus partes estaban con buen funcionamiento, las observaciones que habíamos encontrado estaban resueltas", sostuvo.



Luego de varias intervenciones, tanto del oficialismo como de la oposición, la mayoría de los comisionados resolvió aprobar el informe preliminar, que incorporó la relación de los hechos, las tareas realizadas, la documentación entregada por YPFB, la inspección in situ, además de las correspondientes conclusiones.