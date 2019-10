Ya no verás las cosas de tu ex en Facebook

Las nuevas tecnologías han modificado también nuestras relaciones amorosas y cuando pasamos por una ruptura de pareja, debemos lidiar con los rastros que dejó en las redes sociales.



Además del momento doloroso que naturalmente es una ruptura, tener que convivir con viejos mensajes, etiquetas, comentarios o ver lo que hace tu ex todo el tiempo puede dificultar mucho la superación del mal momento.



Hasta ahora, los usuarios podían bloquear o borrar de sus amigos a su ex, pero eso no es suficiente para evitar totalmente a esa persona porque aún se tiene información de los dos en el muro o se puede ver cómo surge su nombre como sugerencia cuando escribe un mensaje o busca a otro amigo.



Por ese motivo, a partir de este jueves, cuando el estado sentimental cambia de "tener una relación" a "soltero", Facebook te ofrece limitar la cantidad de información que quieres que tu ex vea de vos; escoger cuánto ves de tu ex y de los dos como pareja, y controlar lo que personas ajenas a ambos ven de su antigua relación.



Con estas novedades, el usuario además de borrar totalmente a su ex, tiene la posibilidad de eliminar el rastro de la relación y evitar que, el día menos pensado, aparezca algún detalle olvidado a lo largo de la red social.



Por ahora, solo están disponibles para los usuarios de Estados Unidos pero se irá extendiendo por el resto del mundo según la experiencia de los usuarios que prueben las nuevas herramientas.