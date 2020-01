El otoño de la izquierda

El desencanto de la izquierda en América del Sur esta última década es el ‘Socialismo del Siglo XXI’. Gobiernos empoderados que ganaron elecciones democráticas y traicionaron al sistema por el que llegaron al poder, prorrogándose por más tiempo de lo que cada Constitución (que ellos cambiaron) se lo permite.

En sus campañas, hicieron promesas de lucha contra la corrupción, contra las licitaciones arregladas, el nepotismo y el manejo discrecional y abusivo del dinero del Estado, así como contra el sometimiento de los demás poderes a conveniencia. Frente a eso, el prontuario de gobiernos anteriores, entreguistas y neoliberales, les quedó chico. Hoy el entreguismo se hace a empresas chinas, como si estas tuvieran fama de hacer cosas de calidad y de tratar a sus empleados dignamente.

Estos regímenes fueron apoyados por Cuba, país con el que mi generación alguna vez tuvo simpatía que impidió que notáramos cómo ese pobre pueblo pagaba por su ‘dignidad’, sin poder expresarse en contra, y manteniendo a una nueva clase social llena de privilegios que emergió después de la Revolución.



Hoy, cuando esconder cualquier cosa de las redes sociales es imposible, nos han quitado la ilusión de la alternativa de ‘izquierda’, aunque aún hay algunos que se aferran en su afán de no reconocer que nos engañaron.

Gobernantes que cuentan con más prerrogativas que aquellos a quienes atacaban, criticaron la ostentación de la derecha y exigieron sacrificios extremos a su pueblo por un mañana mejor, sabiendo que este no llegaría. Mientras tanto, se bañaban en lujos inaccesibles para las clases que decían representar.



¿Qué queda para quienes decíamos que en Sudamérica la derecha no era sostenible, que la deuda social solo podría pagarla un gobernante de y para las clases populares? Nunca se nos ocurrió pedir tres requisitos que dábamos por descontados a nuestros candidatos; consecuencia, ética y honestidad, motivos fundamentales para entender el desencanto de los pueblos y el fracaso de quienes no predicaron con el ejemplo.

La crítica a los gobiernos que antecedieron a los de hoy, no es diferente, es casi la misma, solo que a los actuales se les suma la rabia y la desilusión, por el hecho de que el voto popular permitió que esto sucediera en la mejor época de la historia moderna de Bolivia donde, como alguien dijo, “hubo tanto dinero y tan pocas ideas”. Ahora da rabia pensar que tuvimos la oportunidad de hacer sin pedir permiso ni prestado, mientras los revolucionarios ‘distraían’ los miles de millones de dólares del erario público en prebendas y nimiedades.