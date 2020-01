Bolivia alojará al hermano de Thor

Otra exclusiva más. Primero fue Michonne (The Walking Dead), ahora es Loki (Thor). Bolivia tendrá a las dos grandes estrellas del mundo de la TV y del cine en un solo año. Así se lo contó primicialmente a EL DEBER el director del Cómic Con Bolivia, Álvaro Salazar Simons, pocas horas antes de que la gran convención de cómics concluyera este domingo 9.



Tom Hiddleston es un actor británico, de 35 años, que recibió buenas críticas gracias a su actuación como Loki, el hermano adoptivo de Thor, el filme de Marvel protagonizado por Chris Hemsworth. El intérprete audicionó para ser el personaje central de la historia, pero el director Kenneth Branagh observó que "tenía más talento" para ser el principal villano de Asgard.



El hombre, de 1,88 m de estatura, salió en Thor, Los Vengadores, Los Vengadores: la era de Ultrón y Thor: el mundo oscuro. En 2017 volverá a aparecer con el mismo traje que lo llevó a la fama en Thor: Ragnarok. También lo dirigieron Woody Allen en Medianoche en París y Steven Spielberg en Caballo de Guerra.



Fue Capitán Garfio en Tinker Bell: Hadas & Piratas y Sir Thomas Sharpe en La Cumbre Escarlata, el filme de Guillermo del Toro. Este año formó parte de The Night Manager, la serie que emite AMC, y en 2011 estuvo nominado al premio BAFTA en la categoría de Mejor Estrella Emergente.



Aunque siempre mantuvo su vida privada lejos de los flashes, la prensa lo relacionó sentimentalmente con Elizabeth Olsen y Jessica Chastain, y también dio a conocer que recientemente enamoró con la diva de los escenarios Taylor Swift. Actualmente compite con Tom Hardy (Batman, El Renacido) para convertirse en el nuevo James Bond, después de que Daniel Craig decidiera desistir de seguir con el papel.



Ese mismo actor y galán de la pantalla estará en Bolivia como el gran invitado de la Wonder Con, la segunda previa del Cómic Con Bolivia, el 16 y 17 de julio en Santa Cruz de la Sierra. Mucho antes, se hará la Hero Con, el 8 y 9 de abril, que contará con Danai Gurira, más conocida como Michonne en la serie de zombis de la cadena FOX.



Lea también: Michonne viene a matar zombies a Bolivia en 2017



El anuncio sobre la visita de Hiddleston se lo hará en la noche del domingo 9 en el coliseo Roma, donde terminará la convención más grande de cómics que se haya celebrado en Bolivia. El evento duró tres días y tuvo gran repercusión en las redes sociales.