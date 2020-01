Discapacitados rompen diálogo con el Gobierno

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, informó este viernes que las personas con discapacidad que marchan de Cochabamba a La Paz en demanda de un bono de 500 bolivianos al mes abandonaron la mesa de diálogo que se instaló en Caracollo, sin escuchar las alternativas que tiene el Gobierno a su demanda.



El viceministro afirmó que el Gobierno mostró su apertura al diálogo y cumplió con todas las instrucciones exigidas por ese sector para entablar un nuevo encuentro, entre ellos, la presencia de una comisión de alto nivel, con capacidad de decisión.



En esa línea, lamentó que no se presenten argumentos técnicos a su demanda y que prime la intransigencia antes que el diálogo. "Nosotros lamentamos que no se presenten argumentos, que no se presenten razones, simplemente que ni siquiera escuchen las alternativas que nosotros estamos planteando y simplemente se retiren, eso es de lamentar", reiteró.



Durán dijo que el Gobierno continuará abierto al diálogo y que las mesas de trabajo que se iniciaron en todos los departamentos continuarán coordinando acciones para beneficiar al sector.



Los discapacitados exigen un bono mensual de 500 bolivianos.