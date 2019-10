Delius es aprehendido por el caso Zapata

Alejandro Delius fue aprehendido por la Policía para que declare sobre la investigación que el Ministerio Público realiza a la ex pareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que ahora se encuentra presa en la cárcel de Miraflores. El cantante salía de una entrevista de la radio Santa Cruz cuando los agentes lo detuvieron.



En su cuenta personal de twitter declaró: "La fiscalia me pidió muy amablemente que declare en La Paz para colaborar en la investigación. No le sigan el juego al show de los medios".



El 10 de febrero de 2016 Delius tuvo un encontrón con la prensa al salir de un lujoso restaurante de la ciudad de La Paz acompañado de Gabriela. En ese entonces, consultado por EL DEBER, el ex jurado del reality "Yo me llamo" dijo: "Nosotros apoyamos desde siempre al socialismo comunitario por temas ideológicos, la vida sigue a pesar de tanto chisme descarado de los periodistas que ahora hacen farándula para bloquear un proceso histórico revolucionario. Soy libre de salir con quien me plazca a comer o tomar el té. Punto".,

Según datos de agentes de la Policía y funcionarios de la Fiscalía contactados por este medio, el artista es trasladado a la sede de Gobierno, vía terrestre, donde deberá responder a las preguntas del Ministerio Público.