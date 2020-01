Ministro le pide seriedad a Patzi frente a su huelga

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, pidió "seriedad" al Gobernador de La Paz, Félix Patzi, que cumple hoy su octavo día de huelga de hambre por el 4% de coparticipación tributaria. Se convocó para fines de agosto a un nuevo debate sobre el pacto fiscal.



"Debe ser por consenso el pacto fiscal. Yo le pido seriedad al Gobernador, el Consejo tiene una hoja de ruta trazada, la urgencia que uno puede tener no puede estar por encima de toda una institucionalidad", dijo la autoridad a su salida de Palacio de Gobierno.



La autoridad agregó que "Hay que recordar que por ley las sesiones del Consejo de Autonomías son ordinarias. El Gobernador omite y pide que por tiempo y materia se debata el pacto fiscal, sabiendo que para eso hay cinco etapas. Después de seis meses se está enterando que hay una propuesta metodológica".



El titular regional paceño sostuvo esta mañana que "los médicos ya me querían dar de baja, yo no he querido. Tengo calambres y dolor de cabeza. Me preocupan los riñones, están haciendo análisis y seguro va a haber resultados, creo que voy a resistir esta semana más".



Siles refutó eso y aseveró que "lamentamos la huelga de hambre, pero no condice con la hoja de ruta y el consenso en el que estamos trabajando. Se le ocurre esto y quiere que hagamos las cosas como él quiere. Que nos pases por lo menos una hoja, pero no que se lo guarde en el cajón seis meses, esa es una completa irresponsabilidad".



Para esta tarde se convocó a un cabildo de algunas organizaciones con el fin de definir nuevas medidas de protesta. Exigen que se incremento en 3.000 millones de bolivianos el presupuesto anual para ejecución de obras.