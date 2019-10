Evo asegura que no hará campaña por el 'Sí'

El presidente Evo Morales aseguró el sábado, en Nueva York, que "lo más democrático es someterse al pueblo", minutos antes de que, en La Paz, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara el proyecto de ley de reforma parcial a la Constitución Política del Estado (CPE), que podría avalar una nueva repostulación del Mandatario boliviano.



"Esta aprobación con más de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional es una propuesta que hay que someter al pueblo", explicó en una conferencia de prensa desde Nueva York, donde asiste a la septuagésima sesión de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU).



Morales dijo que si el pueblo, mediante un referendo, acepta su repostulación, está dispuesto a participar en los comicios nacionales del 2019.



No hará campaña por el "Sí"



El presidente aseguró que a pesar que se viene una consulta electoral no piensa hacer campaña por "SÍ" en el referendo, según señala la estatal ABI.



"Si el pueblo dice "No" en el referendo sobre esta ley, pues yo contento y feliz, los esperaré en el Chapare después del 2020", agregó.



Tras sesionar más de 20 horas continuas, la bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, en grande y en detalle, el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución, que emplaza la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones de fines de 2019.



"Nunca manipulamos"



En esa línea, el mandatario boliviano aclaró que esa norma es decisión de los movimientos sociales, transportistas, fabriles, maestros y, ente otros, sectores que en cada acto público piden su repostulación.



"Me ha sorprendido, no puedo ocultar en los últimos actos automáticamente aparecen carteles: Evo por siempre, Evo elección indefinida. Nunca manipulamos", subrayó.



A su juicio, los movimientos sociales impulsan su repostulación para que trabaje hasta el 2025 y cumpla Agenda Patriótica del Bicentenario, que tiene 13 pilares fundamentales y busca terminar con la extrema pobreza en el país.