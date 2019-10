Romeo Santos actuará en abril en Santa Cruz

Cinco años tuvieron que esperar las cruceñas para reencontrase con una de las máximas estrellas de la música latina. El popular bachatero estadounidense Romeo Santos traerá el 16 de abril su Propuesta indecente al Tahuichi, así lo dio a conocer la productora Shows Bolivia primicialmente a Sociales&Escenas.



Después de su paso arrasador por Chile, Argentina y España, el ex-Aventura se presentará por primera vez como solista en Bolivia con un espectáculo similar al que presentó en el Festival de Viña del Mar y con el que llenó dos veces el estadio de River Plate en Buenos Aires.



Aún no se tiene la confirmación del escenario que ocupará en La Paz, pues la organización maneja dos posibilidades, el estadio Hernando Siles o el estadio del Club The Strongest. En las próximas horas la productora publicará el precio de los boletos y los puntos de venta a través de su cuenta de Facebook.



Con dos discos solistas editados, el morocho promete repasar sus grandes éxitos, así como estrenos de su más reciente álbum, Fórmula 2, entre los que no faltarán Loco, Obsesión y Un beso.



Una de las particularidades de este show es que el artista sube al escenario a una joven del público para dedicarle el tema Propuesta indecente. Previo a ello, hace firmar un contrato a la ‘afortunada’ para tener su autorización para darle un beso