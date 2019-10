El público premió a sus favoritos

En los People’s Choice Awards la última palabra la tiene el público, ya que mediante mensajes de texto y votación en línea puede premiar a sus preferidos en el cine, la TV y la música. Según la organización, para esta versión -que se llevó a cabo el miércoles, en Los Ángeles, se recibieron más de 70 millones de votos.



Maléfica se consagró como película favorita y Bajo la misma estrella como mejor película dramática, mientras que Robert Downey Jr. y Jennifer Lawrence fueron elegidos actores preferidos de la audiencia. La pareja de ficción con la que la gente se siente más identificada es la que conformaron Shailene Woodley y Theo James en Divergente, y el thriller del año fue Perdida.



En TV, The big bang theory demostró su poderío una vez más. No solo se llevó el premio a serie favorita, sino que su protagonista, Kaley Cuoco, fue elegida mejor actriz de comedia para TV. Por su parte, Patrick Dempsey y Ellen Pompeo, de Grey’s Anatomy, resultaron vencedores en la categoría drama.



La ‘niña bonita’ de la música es, sin duda, Taylor Swift. La rubia, que no estuvo presente en la ceremonia, fue elegida cantante favorita y mejor intérprete pop, mientras que su sencillo Shake it off se llevó el premio a mejor canción del año. Ed Sheeran hizo lo suyo en la categoría de cantantes masculinos y Maroon 5 celebró el premio al mejor grupo. ¿Estás de acuerdo??¿Por quién habrías votado?