Policía de EEUU arresta más de 200 manifestantes

Las autoridades policiales de Estados Unidos realizaron más de 200 arrestos en varias ciudades durante manifestaciones en la noche del sábado, en medio de fuertes tensiones entre afroestadounidenses y policías.



Las detenciones se realizaron 48 horas después de que un negro veterano de guerra disparara contra policías blancos en Dallas, matando a cinco de ellos.



Barack Obama, presidente de EEUU, de visita en España, hablará en Dallas el martes durante una ceremonia ecuménica en honor a los policías muertos, anunció este domingo la Casa Blanca.



La mayoría de las manifestaciones que se organizaron en homenaje a las personas negras muertas por violencia policial, y en particular a las dos víctimas más recientes, fueron pacíficas. Alton Sterling y Philando Castile fueron abatidos por policías esta semana, en Luisiana y Minnesota respectivamente, y sus muertes filmadas.



Las imágenes, que se difundieron ampliamente en las redes sociales, sacudieron a Estados Unidos. Castile, de 32 años y empleado de un comedor escolar, fue fatalmente herido por varias balas de un agente ante las miradas de su compañera y de su pequeña hija durante un control de tránsito en la carretera de la ciudad de Saint Paul, en el estado de Minnesota.



Otra manifestación tensa se realizó en Baton Rouge en Luisiana, la ciudad donde Alton Sterling, un vendedor de CD negro fue arrojado al suelo por dos policías y luego abatido a quemarropa. Más de 100 personas fueron detenidas en esta ciudad según la prensa local, que citó fuentes policiales.



Durante esta marcha DeRay McKesson, un prominente activista del movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), filmó y transmitió por la aplicación Periscope su propio arresto.



"La policía nos ha provocado toda la noche", explicó en un video difundido en su cuenta @deray. "Nosotros no bloqueamos la calle ni ninguna otra cosa", afirmó. Luego la imagen se interrumpe y se oye una voz: "Policía de la ciudad. Usted está bajo arresto, no se resista".



