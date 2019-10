Agroquímica Monsanto rechaza nueva propuesta de compra de Bayer

Una vez más, la multinacional estadounidense productora de agroquímicos y biotecnología Monsanto, rechazó una oferta de compra de la empresa químico-farmacéutica alemana Bayer. Nuevamente, el criterio fue que se consideró "insuficiente" la propuesta de $us 125 por acción para garantizar una fusión entre ambas firmas.



"El consejo de administración ha estimado unánimemente que la propuesta revisada de Bayer era financieramente inadecuada e insuficiente. Monsanto sigue abierto a continuar con conversaciones constructivas con Bayer y otras partes para evaluar una transacción que el directorio considere apropiada para los accionistas", dijo la empresa.



Por su parte, Bayer evaluará la respuesta de Monsanto a la oferta mejorada, indicó un portavoz de la compañía alemana.



Hace menos de una semana, la farmacéutica teutona aumentó su oferta por Monsanto a $us 125 desde $us 122, por acción y ofreció pagar $us 1.500 millones en caso de que no se concreten las autorizaciones por parte de los órganos antimonopolio, para reafirmar su confianza en el cierre exitoso de la transacción.



En mayo de este año, Bayer ofreció $us 62.000 millones para hacerse con la especialista de organismos genéticamente modificados y pesticidas estadounidense.