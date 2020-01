Cambia la forma y no el fondo

En el esperado discurso de Donald Trump en la sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos se destacan, con nitidez, un cambio en las formas y una insistencia en las ideas de fondo ya conocidas. Para Elise Viebeck, de The Washington Post, el orador adoptó un “tono, una cadencia y un vocabulario que se esperan en un discurso político de nivel”. Sin embargo, si se lee con atención es claro que la “diferencia está en el estilo y no en la sustancia”. Según el congresista demócrata John Larson, citado por Radio Francia Internacional, este discurso fue “mucho menos oscuro que el discurso de investidura”. Empero, no hay que olvidar que “el diablo está en los detalles”.

En resumen, se trata de más de lo mismo aunque dicho de manera más amable. El discurso insiste en muchas de las ideas ya enunciadas por el presidente en el transcurso de la última campaña electoral. Con todo, es innegable la intención de matizar algunas de ellas. Antes Trump dijo que la OTAN es una organización “obsoleta”. Hoy sostiene enfáticamente: “Apoyamos firmemente a la OTAN”. Antes insinuó que la cuestión de la inmigración se resuelve aplicando con rigor las leyes. Hoy cree que “una reforma migratoria real y positiva es posible”.

De acuerdo con un sondeo rápido de CNN, el 57% de los encuestados reaccionó de forma positiva después de escuchar el discurso. Esto no significa, por fuerza, que lo dicho les merezca total confianza.

Un rasgo que distingue al presidente es su inclinación a expresar su pensamiento casi a diario y a través de muy diversos medios, incluidas las redes sociales como Twitter. Esta prodigalidad lo ha llevado a incurrir en no pocas contradicciones y, lo que es más relevante, a cambiar de acento o de rumbo con relativa facilidad. No pocos de los que escuchan o leen lo que dice o escribe se preguntan con seguridad si será posible o no cumplir con lo anunciado o lo prometido, cuándo y de qué modo. Y el discurso en el Congreso no despeja estos interrogantes. Incluye, tal vez, muchas materias que, dada la naturaleza del mismo y el momento histórico en que fue pronunciado, no se tratan con la precisión que varios interesados hubiesen deseado