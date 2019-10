El agro registra un bajón en producción y ve nubarrones

El agro cruceño cierra el año con un sabor agridulce. Registra un repunte en la superficie cultivada de 2,41 a 2,44 millones de hectáreas (1,3%) y un freno en la producción que cayó de 14,35 a 12,94 millones de toneladas (9,8%) y advierte una merma proyectada en la siembra de maíz, arroz y sorgo en 2016.



Las cifras fueron reflejadas por el titular de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Julio Roda, en el informe de evaluación de desempeño del sector agropecuario en la presente gestión.



Según Roda, el escenario que afronta el sector, al cierre de este año, es bastante complejo por la baja de precios de los ‘commodities’ atribuida a la crisis global del petróleo, al clima que afectó los rendimientos de varios cultivos y al contrabando derivado de la depreciación del peso argentino y del real brasileño.



A su criterio, estos factores condicionaron el desempeño e incidieron en la baja de los rendimientos de los principales cultivos, tales como soya, sorgo, girasol, trigo, maíz y arroz. Estos dos últimos sectores estuvieron al filo de la quiebra por la baja de precio y la falta de liquidez.



Dada la situación actual de precios bajos, invasión de productos importados legalmente y por contrabando, el ingreso de fenómeno de El Niño al país y la falta de mercado para el intercambio de la oferta exportable repercutieron en una disminución de la capacidad de siembra de maíz, arroz y sorgo.



En el tema maíz, preocupa las estimaciones preliminares de siembra que dan cuenta de una disminución de 110.000 a 80.000 hectáreas en la campaña agrícola de verano 2015-2016.



Justamente, este anuncio prendió la alerta y tiene movilizada a la dirigencia sectorial y al Gobierno para buscar un plan de contingencia que aleje la probabilidad de importación del grano amarillo. La expectativa para descartar un déficit de producción está condicionada por el clima, el precio en el mercado interno y el contrabando.



Cabe recordar que el maíz es un alimento indispensable y transversal para la producción de huevo, pollo, leche y carne de cerdo y bovina, esta última bajo el sistema de engorde en confinamiento.



Comercio exterior

Las exportaciones de origen agropecuario también registran una desaceleración. Hasta octubre, en valor, se transaron $us 822,47 millones, un 22,64% menos que lo exportado en igual periodo de 2014.

Igual fenómeno toca a cantidad exportada. En los 10 primeros meses de este año llegó a 1,9 millones de toneladas; un 1,54% menos que lo exportado en el mismo periodo del año pasado.



Sector pecuario

El informe del sector ganadero de Santa Cruz da cuenta de que este año creció casi un 4%. Pasó de una población bovina de 3.741.186 a 3.889.037 cabezas.



A escala nacional, el sector reporta un 2% de crecimiento, es decir, trepó de 8.338.428 a 8.510.645 cabezas de ganado.



Fuentes del sector ganadero cruceño apuntan que este año invirtieron $us 40 millones en el desmonte de casi 40.000 hectáreas, implementación de infraestructura productiva y siembra de pasto. Perfilan otros $us 9 millones para importar vacas reproductoras.



Temas pendientes

Para el agro, el acceso a la biotecnología como una herramienta para alcanzar la eficiencia productiva sigue siendo un tema pendiente que requiere una definición como política pública estratégica