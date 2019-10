La televisión en pollera

7/04/2015



Ya no es inusual verlas en la televisión, y es que las mujeres de pollera se han ganado un lugar en la pantalla chica boliviana a base de talento, carisma y capacidad.



La comadre Remedios Loza fue la primera en romper prejuicios y en abrir espacio hace más de 20 años en la sede de Gobierno. Desde entonces, distintas cholitas ostentan sus galas en distintos medios de comunicación. Actualmente estas cuatro mujeres lideran escenarios a los que no es nada fácil llegar. Ellas cuentan sus historias.



Empecemos por Carmen Rosa Choque, que será una de las famosas de Bailando por un sueño, el programa de entretenimiento que Red Uno estrenará en los próximos días. La cholita luchadora ya apareció en ciclos de PAT y en el canal naranja. Desde 2001 es luchadora y desde 2010 está en la televisión.



Dice que está aprendiendo mucho de baile y que se requiere mucha fuerza, algo que a ella le sobra porque tiene entrenamiento en el gimnasio. “Recibo aliento y críticas constructivas. Mi gente está feliz con mi desempeño en la TV, es gracias a ellos que estoy donde estoy”, enfatiza.



“La mujer boliviana se hace dar su lugar”, alega Carmen Rosa, que también atiende un puesto de comida en El Alto.



Lidia Chávez lleva 15 años, de sus 34, en medios de comunicación. Conduce el programa En directo, de Bolivia TV. Afirma que su carrera fue construida con esfuerzo y pasión. Cuando le preguntamos si la actualidad política y social que experimenta el Estado Plurinacional influye en que las cholitas tengan mayor protagonismo, responde que de todos modos hubieran ganado espacios.



Sostiene que el auge de las cholitas está poniendo en peligro la verdadera identidad de la chola paceña y que incluso hay mujeres que se disfrazan de cholitas para aparecer en televisión. Dice que ya cumplió uno de sus sueños, que era tener un programa cultural con Bolivia nuestra. Y que su gran aspiración es conducir un espacio en una cadena internacional para mostrar la riqueza cultural de Bolivia.



¿Y qué tal la tratan en Santa Cruz? “De maravilla. Me encanta el Biocentro Güembé y cada vez que visito su departamento descubro nuevos atractivos. Además, amo su comida y su clima”, responde.



La Justa debe ser la cholita más popular del país. Justa Canaviri lleva 15 años en los medios y sostiene que, en esta última etapa, las mujeres de pollera están asumiendo retos importantes.



Ella conduce el programa La Justa, en Bolivia TV. Afirma que su gran público son los hombres que ven en ella a una persona honesta y alegre. “Una de las cosas más importantes de cualquier ser humano es el carácter, para saber lidiar con toda clase de situaciones en el trabajo”, asegura.



Dice que Santa Cruz es “lo máximo”. Que la atienden de maravilla y que su lugar preferido para comer en nuestra ciudad es Goss. “Nunca me he sentido discriminada y tampoco lo voy a permitir. Es la actitud que debe tener uno”.



