Líos en el primer día de control y retiro de placas

Ernesto no tuvo tiempo de reaccionar ante la presencia de la brigada de Tráfico y Transporte (DTT) que en cuestión de cinco minutos procedió a retirar la placa de circulación de su vehículo.



La molestia fue evidente en el conductor al increpar a los funcionarios que, en primera instancia, le habían advertido que moviera su motorizado; no lo hizo y ellos procedieron al decomiso de su placa y le entregaron la boleta de infracción correspondiente.



"Estaba en mi vehículo cuando llegaron. Me molesta que se quiera hacer "show" con esto y que seamos nosotros los vecinos los que terminemos pagando las consecuencias", dijo el conductor.



En otro caso, una persona que había dejado su motorizado en la calle Ayacucho, estuvo a punto de ser sancionada. El hombre portaba un permiso especial otorgado por Tránsito de la Policía por lo que solo recibió una advertencia. Eso si, se le dejó en claro que de ahora en adelante, ningún documento similar al que portaba será validado por DTT por lo que será pasible a multa.



En esta primera jornada de control, son dos brigadas las que están operando y desde las 7:00 hasta el mediodía 14 conductores fueron sancionados con el retiro de sus placas de circulación. "Los controles serán constantes así que invitamos a los vecinos a cumplir las normas para evitar molestias", dijo Alberto Moreira, director de DTT.



Multa y normativa



La multa de 828 bolivianos deberá ser pagada en la cuenta única del municipio en la Cooperativa Jesús Nazareno. Estos operativos de control obedecen a un plan de reordenamiento vehicular que lleva a cabo la comuna.



Las ordenanzas en las que se apoya el Gobierno Municipal son la 086/2011 y la 029/2013 que vetan el parqueo en el anillo cero, en el primer, segundo y tercer anillo, así como en las calles por donde pasa el transporte público, y también en doble fila, en el lado izquierdo, en 45 grados, en esquina y en los cruces para peatones.

