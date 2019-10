Volcán Calbuco vuelve a entrar en erupción

El volcán chileno Calbuco entró hoy en erupción por tercera vez, tras los dos pulsos eruptivos ocurridos la semana pasada, informó el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).



La nube emanada del volcán, situado en la sureña región de Los Lagos, tuvo una altura inicial de tres kilómetros pero luego se redujo a 2,5 y se dirigiría hacia el sureste, donde se ubican otras localidades que anteriormente no fueron afectadas por las erupciones, precisó el organismo.



El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, confirmó que la última erupción tiene una intensidad sísmica muy inferior a las dos anteriores, sobre todo si se compara con la primera, cuando la columna de ceniza alcanzó una altura de 17 kilómetros.



Las autoridades piden tranquilidad



"Este es un pulso bastante menor al que hemos visto, sobre todo al primero", dijo Aleuy en una comparecencia ante la prensa.



Por lo tanto, "no deberíamos tener complejidades mayores. Hay que mantener la tranquilidad, no nos encontramos en una situación de peligro ni nada por el estilo", agregó.



Hay temor por probabilidades de lluvias



Aleuy reconoció que uno de los factores que preocupan son las lluvias pronosticadas para la región a partir del sábado, que podrían empeorar la situación de la zona que está recibiendo la mayor cantidad de cenizas y material volcánico.



El subsecretario precisó que se mantendrán todas las medidas de seguridad que se desplegaron a partir de la primera erupción del volcán, entre ellas una zona de exclusión de 20 kilómetros alrededor del macizo.



También se mantendrá el estado de excepción constitucional, que otorga a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad de la zona afectada.



El Calbuco está activo desde la semana pasada



El volcán Calbuco, situado a 1.000 kilómetros al sur de Santiago, entró en erupción la semana pasada después de 42 años y se ha mantenido activo desde entonces.



Los informes entregados por el Sernageomin indicaban que se mantendrían las erupciones, principalmente de cenizas, y que se podían generar lahares, que son flujos de agua proveniente del deshielo mezclada con material volcánico y sedimentos.



Personas evacuadas del lugar



Tras la primera erupción unas 6.400 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares. Las cenizas del Calbuco han teñido de gris las zonas aledañas al volcán y han seguido avanzando, ahora en dirección hacia el sur y Argentina, como ocurrió también con las erupciones anteriores.