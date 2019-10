Wálter Chávez se dice un 'conspirador desocupado'

Alejado de la política, Wálter Chávez, quien fuera asesor de la campaña de Evo Morales, se dice ahora un "conspirador desocupado" y hace grandes revelaciones de lo que fue su trabajo dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Amigo, no, conocido con cierta cercanía. Yo no he viajado a Cuba, ni al Chapare, eso no me gusta. No hemos tomado un trago, porque nunca lo hago (...) Yo me encargaba de su campaña, hacía sus spots, filmaba y hasta actuaba", recordó el ciudadano peruano en entrevista con el programa "Nunca es tarde".



Agregó: "me quedé porque no llegó el pasaje, en principio y después de 15 días, cuando no llegaba el pasaje, pensé que me iba a quedar un tiempo. Yo ingresé por la frontera, vía terrestre, por Copacabana en Kasani (Perú)".



Rememoró como consiguió su primer trabajo en los archivos de una ONG, gracias a Edgar “Huracán” Ramírez, dirigente de la COB, ganando apenas 80 dólares y después pasó al matutino "Presencia" con un sueldo de 300 dólares, luego a "Hoy" y finalmente "La Razón".



"Cuando yo estaba trabajando en "Hoy", Goni era una celebridad y ahora algunos que están por ahí que se hacen de izquierda, eran "gonistas", como José Luis Exeni, por ejemplo (...) Le hice una entrevista a Goni y en un momento, después me llamaba a comentar de literatura y después, por esas relaciones, me botaron de "La Razón" y ahí nace el "Juguete Rabioso"", manifestó.



Explicó que en su mejor momento vendían hasta 30.000 ejemplares, lo que les daba para "vivir muy bien". Después dijo que recayó como asesor de Morales cuando fue a entrevistarlo y coincidió justo en el momento en el que hacía una negociación "muy desfavorable" con Cristina Corrales.



"Él estaba en ese momento negociando con Cristina Corrales, muy desfavorable para él y yo creía que no debería aliarse, después de eso le comenté a Evo lo que yo pensaba y el muy intuitivo dijo que le entiendo a la política y ahí quedamos que lo ayudaría", manifestó.



Recapituló que en 2005, cuando también realizaba la campaña para el MAS, infiltró gente en el bando de Tuto Quiroga y afirmó que vio necesario alejarse de Evo ante un chisme, que hacía ver cierta división por las denuncias de corrupción contra Raúl García Linera.



Finalmente, Chávez habló de las palabras del vicepresidente, Álvaro García Linera, que en esta semana dijo que si Evo Morales pierde, "va a haber llanto y el sol se va a esconder, la luna se va a escapar y todo va a ser tristeza para nosotros".



"Yo creo que ha sido una metáfora mal empleada, Álvaro tiene grandes problemas en tener un discurso en lo popular, en lo intelectual tiene mucha soltura, pero cuando habla con la gente tiende a decir más de lo que debe", aseveró.



Sobre la campaña por el Sí a la reelección, señaló que "ahora están haciendo una campaña como partido Estado y lo están haciendo contra el ciudadano y eso les ha generado miedo y creo que aquí está sucediendo lo mismo, emplean ese poder que no deberían emplear"



"Sí Maduro estaría en Bolivia, yo votaría por Evo, yo por Maduro no votaría. Yo creo que no votaría, pero es solo una hipótesis", dijo, al concluir que dejó su trabajo en el ministerio de Comunicación, donde ganaba 7.200 bolivianos para dedicarse a una "quinta" donde cría gallos.