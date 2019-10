Un nuevo libro de Harry Potter aparecerá en julio

Nueve años después del que se creía que era el último libro de Harry Potter, la escritora británica J.K.Rowling anunció este miércoles que habrá una nueva entrega en julio.



"Harry Potter and the Cursed Child" ("Harry Potter y el niño maldito") se publicará el 31 de julio de 2016 y estará basado en el guión de la primera obra teatral con el niño mago de protagonista, que se estrenará un día antes, informó Pottermore, la página web de Rowling.



El libro será el primero de los ocho de Potter que no estará escrito por Rowling, sino por Jack Thorne, si bien se basará en una idea de la escritora y su nombre aparecerá por encima, según una versión no definitiva de la portada del libro.



"Los lectores y espectadores de la película vieron por última vez a Harry despidiendo a sus hijos en el andén 9 y tres cuartos, 19 años después de la Batalla de Hogwarts, en el epílogo de "Harry Potter y las reliquias de la muerte", puede leerse en Pottermore.



""Harry Potter y el niño maldito" retoma la historia en ese punto y se representará (en el teatro) en dos partes, debido a la naturaleza épica de la historia".