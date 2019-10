Ingenieros piden informe a dueños del Marriot

No solo la Alcaldía de Santa Cruz ha pedido un informe a los dueños y responsables del Marriot, edificio en el que el fin de semana se registró un accidente, sino también la Sociedad de Ingenieros. Quiere saber si las personas a cargo de la obra son profesionales y si están legalmente registrados en el país.



“Queremos saber si esa gente que está trabajando son realmente ingenieros y si lo están haciendo de manera legal”, dijo el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, Carlos Gutiérrez.



Explicó que cuando la Sociedad de Ingenieros acudió a ver la obra tras el accidente del sábado no había, en ese momento, un responsable de los trabajos y que tampoco se disponía de información que debía estar, como dispone el Código de Urbanismo y Obras, en un letrero visible.



Es importante, dijo, conocer si el personal extranjero que trabaja en la constructora tiene título y si este documento esta avalado en Bolivia. Aclaró que la finalidad no es oponerse que profesionales de otros países trabajen en Bolivia, pero que lo hagan de forma legal.



Obra paralizada



La comuna cruceña ordenó este lunes la paralización temporal de la construcción del Marriot, ubicado en el cuarto anillo y Equipetrol, y le dio plazo de 48 horas a los responsables para que brinden un informe por el accidente del sábado en el que cuatro trabajadores resultaron heridos.



Según la secretaria de Planificación de la Alcaldía, Sandra Velarde, la empresa Clerhp Estructuras Srl, es la que inició la obra y cumplió con todos los requisitos; sin embargo, se busca saber si continúa a cargo de la construcción.