Gobierno acude a los medios para sensibilizar por el tema mar

La ministra de Comunicación, Gísela López, anunció que se prevé implementar una estrategia comunicacional los próximos días para sensibilizar a la población boliviana sobre la demanda marítima, y buscar mayor unidad en torno a esa centenaria demanda nacional.



El emprendimiento tendrá lugar no solo por el 'Día del Mar', sino también porque en este mes Bolivia deberá presentar su réplica a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el marco de la demanda marítima.



"Nosotros estamos iniciando una campaña en las próximas horas tendientes a llegar a un 21 y un 23 de marzo con una opinión pública sensible a esta temática", dijo a radio Panamericana, de acuerdo a ABI.



López informó que en las próximas horas se hará conocer esa estrategia comunicacional y expresó su deseo de contar con todos los medios de comunicación para apoyar esa política pública.



"Nosotros lo que planteamos con esto, es unidad, unidad de los bolivianos y las bolivianas, en este caso del mundo mediático para poder plantear este reclamo a nivel nacional e internacional", explicó.



La ministra de Comunicación no descartó posicionar mensajes en las redes sociales de respaldo a la demanda marítima.