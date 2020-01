El poder femenino toma la educación superior

El rectorado ya no es solo cosa de hombres. Al menos cinco mujeres están al frente de universidades privadas en Santa Cruz. Tres de ellas nos dan su punto de vista sobre la educación superior, cuál ha sido su aporte y cómo llegaron a ocupar ese cargo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. La rectora regional de la Domingo Savio, Paola Pericón de Chazal, afirma que la educación superior ha tenido una mejora considerable y cree que se está trabajando en la calidad, y con los cambios en los modelos educativos se está logrando este objetivo. También considera que se incentiva y promueve mucho la investigación en las universidades privadas.

PAOLA PERICÓN

DOMINGO SAVIO



Cohesión de las diferentes áreas

Ha habido grandes cambios en lo académico y administrativo. Lograr la cohesión de las diferentes áreas, y en lo académico aplicar los desafíos y contar con un plan que tiene muchas metas que cumplir. Asimismo, resolver dudas de los estudiantes y necesidades de los docentes para darles las herramientas necesarias, porque los artífices en los procesos educativos son los docentes y estudiantes, y apoyarlos en lo que se necesita

LAUREN MÜLLER DE PACHECO

UPSA



Los logros son de todo un equipo

Me cuesta pensar en logros personales, más bien en logros del equipo de la UPSA. Tengo el privilegio de liderar a un grupo de personas que ha logrado demostrar cuán eficiente y eficaz puede ser un modelo universitario basado en procesos de mejoramiento de la calidad académica, en planificación estratégica, de vinculación con la sociedad, de comunicación e integración de la comunidad universitaria, de responsabilidad social universitaria. También quisiera destacar un modelo de gestión universitaria con un componente de género

VERÓNICA ÁGREDA

VARIOS APORTES EN DIFERENTES ÁMBITOS



Ha desarrollado varios proyectos arquitectónicos de la Unifranz.

He acompañado a las universidades en la Asamblea Constituyente y en la reglamentación para universidades privadas; aportamos para que Bolivia ingrese al Proyecto del Milenio de la ONU que busca alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Lideramos la campaña He for She y apoyamos a grupos ciudadanos, como Revolución Jigote

Para la rectora de la UPSA, Lauren Müller de Pacheco, la educación superior en Santa Cruz y en Bolivia ha experimentado una mejoría grande en las últimas décadas, una mejoría que no solo es a nivel cuantitativo –por la cantidad de alumnos y universidades- sino particularmente cualitativo, lo que tiene mucho que ver con los procesos de internacionalización y globalización, que permiten a las instituciones cruceñas tener contacto y relacionarse con universidades de prestigio internacional con muchos más recursos y experiencia. “Estas relaciones con universidades extranjeras permiten que juntas podamos resolver ciertas dificultades o desafíos que se presentan y mejorar la educación superior en nuestro país, tanto en las carreras, en los procesos de investigación y de extensión, así como en la gestión universitaria”, afirma Müller, que lleva 11 años al frente de la UPSA.



La arquitecta Verónica Ágreda Nogales, rectora nacional de la Unifranz, manifiesta que ha cambiado y mejorado la educación universitaria, ya que ahora ha mejorado el acceso y la clase media tiene más oportunidad para la educación superior. Pero también se enfrenta a desafíos muy grandes: uno de ellos la revolución digital, una revolución que no espera. “Nosotros ahora tenemos estudiantes millennials que están conectados al mundo, son ciudadanos globales, por lo tanto el conocimiento lo tienen con un clic”, señala.



En este contexto, considera que son otro tipo de habilidades las que tienen que desarrollar los estudiantes universitarios, porque las universidades están formando a los profesionales del futuro. Por lo tanto, hay que poner atención en las habilidades y potencialidades de los estudiantes. “Ahora somos todos responsables de todo, ya no le podemos echar la culpa al vecino. Uno de los grandes retos de la educación es formar a profesionales para el mundo y saber cómo aprovechar estas nuevas tecnologías y cómo potenciar las habilidades que tienen los universitarios”, agrega.

Un camino difícil y fácil

Las rectoras Müller y Pericón afirman que no enfrentaron discriminación o trabas por ser mujeres para llegar al rectorado, ni fue difícil porque se trató de hacer carrera en las instituciones que trabajan y cumplir con los requisitos y méritos que demandan el cargo de rectora. “Tengo una carrera de 30 años en la academia, en la que pasé desde docente de pregrado y posgrado a cumplir funciones de directora académica, secretaría general, vicerrectoray finalmente rectora”, dijo Müller, agregando que fueron 20 años de preparación para ser rectora. De igual forma, Pericón desempeñó cargos administrativos y de docencia antes de asumir la rectoría, en la que lleva poco más de un año. No obstante, ambas consideran que asumir este reto y llegar a cargos de mucha responsabilidad implica sacrificios de por medio y ese sacrificio es el tiempo que se le quita a la familia, y no solo sucede en el caso de las mujeres, sino también para los hombres. A Ágreda le costó hacer un paréntesis a su pasión; la arquitectura, para asumir la rectoría.

A su turno, las tres decanas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) coinciden en que la educación superior ha tenido grandes transformaciones, sobre todo en cuanto al acceso. Sin embargo, hay tareas pendientes y algunas de ellas son las tecnologías, pues estas han impactado con fuerza en la educación universitaria, y otra es la investigación

JUANA BORJA

CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS



Es su primera gestión como decana y ha sido la primera rectora (interina) de la Uagrm. Considera que la educación superior no ha empeorado ni mejorado, sino que los paradigmas han cambiado y evidentemente los procesos de formación han ido evolucionando, y en esa evolución ha tocado pasar a una era digital. Ella resume su punto de vista sobre la educación superior en tres elementos: existe una desvinculación en los procesos de educación escolar y profesional. “Cuando uno recibe una materia prima que le falta llegar a un nivel de exigencia para desarrollar las habilidades, cuesta mucho”, afirma. Concuerda en que las tecnologías son importantes, pero antes que saber usarlas, cree que se debe hacer conciencia del uso responsable de ellas, y el tercer elemento es que se debe formar buenos ciudadanos con alta responsabilidad social

BLANCA ELENA SALDAÑA

CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICA



Fue la primera mujer en asumir una decanatura en la Universidad Gabriel René Moreno. Está convencida que la educación superior ha permitido un crecimiento enorme, un ejemplo de ello es el desarrollo del agro cruceño, que permite abastecer alimentos a todo el país y también el desarrollo textil, y eso se debe a los cambios sustanciales que ha generado la educación superior. Dice que hace 30 años se desarrollaban los trabajos de manera artesanal, en cambio ahora son tecnificados. “En el campo farmacéutico antes la gente se quedaba con un dolor de muela, ahora hay mayor acceso al sistema de salud”, señala. En cuanto a las limitaciones, coincide con Ferrufino en que se ha visto frenada la investigación por la Ley Financial, ya que no hay una motivación económica para los docentes, como sucede en otros países. Ha logrado varias mejoras y avances en su facultad