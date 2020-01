Descubren otros 15.000 correos ligados a Clinton

El Buró Federal de Investigación de EE.UU. (FBI) ha descubierto casi 15.000 documentos no revelados vinculados al escándalo de los correos electrónicos de la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, informaron este lunes medios estadounidenses.



Los documentos fueron encontrados durante el curso de la investigación del FBI sobre el uso de Clinton de un servidor de correo electrónico privado mientras desempeñaba el cargo de secretaria de Estado (2009-2013).



La cifra supone casi un 50 por ciento más de los 30.000 documentos relacionados con el asunto que los abogados de Clinton entregaron al Departamento de Estado en 2014.



El propio Departamento de Estado se ha comprometido a publicar los documentos y aseguró hoy al juez federal James E. Boasberg, quien lleva el caso, que la agencia diplomática está "dando prioridad" a la revisión de los nuevos mensajes.



No obstante, aún se desconoce si dichos correos serán publicados antes de las elecciones del próximo 8 de noviembre, en la que la también ex primera dama se medirá a su rival republicano, Donald Trump, para llegar a la Presidencia del país.



La polémica por los correos electrónicos se desató a comienzos de 2015, cuando los medios estadounidenses revelaron que, durante sus cuatro años en el Departamento de Estado, Clinton usó en todo momento una cuenta personal para sus comunicaciones, con un servidor privado.



Clinton reconoció entonces que habría sido "más inteligente" usar una cuenta oficial y entregó 55.000 páginas de correos electrónicos de esa etapa al Departamento de Estado para su publicación, pero el caso generó interrogantes sobre si trató indebidamente información clasificada del Gobierno al usar su cuenta personal.



El Departamento de Estado identificó alrededor de 2.100 correos electrónicos del servidor de Clinton con información confidencial, aunque ha asegurado que muchos de ellos no se consideraron clasificados en el momento de su envío, sino que han sido etiquetados como tal durante la revisión actual de los emails.



Asimismo, el FBI recomendó en julio pasado al Departamento de Justicia no presentar cargos contra la candidata presidencial tras finalizar sus investigaciones del caso del los correos electrónicos, por lo que la fiscal general, Loretta Lynch, siguió sus directrices.