Vinilos: los fundamentalistas del sonido en Santa Cruz

El año pasado los discos de vinilo tuvieron un inesperado incremento en sus ventas, ya se ha hecho usual la reedición de históricos álbumes en este formato. En Bolivia todavía existe un nicho de mercado, aunque la relación disquerías-sellos discográficos casi ha desaparecido, convirtiendo a la gente dispuesta a vender los vinilos que encuentra en los nuevos proveedores.

Inoxidables

Debajo de una luz roja, en el bar Autopista, se coloca la bandeja de los vinilos que llevan sus parroquianos los días jueves, los cuales se escuchan hasta las 3:00. “Aunque soy metalero, mi primer vinilo fue el de Donna Summer, Hot Stuff”, cuenta ‘Chubico’, uno de los dueños de este bar, que tiene en las noches de los sábados el único día lucrativo, el resto de los días se juntan a escuchar y hablar sobre música.



“A nosotros nos gusta escuchar el sonido cuando la aguja hace contacto con el surco, se escucha una bullita desprolija y empieza el tema”, cuenta emocionado el rockero.

“No me gustaría que todo el mundo vuelva a escuchar vinilo o volver a los 80, me gusta tener este grupo selecto, sino no sería divertido”, confiesa Numa Hamel, quien tiene más de 300 vinilos y ha diseñado algunas tapas de bandas cruceñas que grabaron en vinilo, como la banda Xerbeth, que compartió un ‘split’ (disco con canciones de dos bandas) con un grupo de metal italiano. “Lo tradujeron como Masturbación Cristiana a los italianos”, cuenta Numa.

Otros tiempos

Tito Morón, encargado de discos Méndez, recuerda cómo era la relación hace 30 años entre disquerías y sellos discográficos:“Los sellos que tenían las máquinas de prensados para producir vinilos eran Heriba, Discolandia y Lauro, y el máster del sonido se hacía en Argentina o Venezuela, hasta que vino el casete y después el MP3, que acabó con todo”, comenta Morón y rememora que hace años las vitrinas que ahora están ocupadas con discos compactos y DVD estaban repletas de vinilos.

Negociador

“Ayer me llegaron seis discos de Santana y ese mismo día un hombre que trabaja en el Banco Santa Cruz se los llevó por Bs 900”, le comenta Antonio Mercado a Federico, un cliente paraguayo que compró un vinilo de Horacio Guarany, aunque éste confiesa que lo hizo solo porque el folclorista argentino murió recién.



Mercado, dueño de Discos Melody, empezó a vender vinilos hace dos años, cuando Radio Centenario cerró y un amigo que trabajaba ahí le vendió todos los discos que había, la mitad de los cuales tuvo que botar porque estaban consumidos por turiros. Los repuestos para las bandejas que reproducen los discos son cada vez más difíciles de encontrar, por eso Mercado, cuando tuvo la oportunidad de comprar 10 agujas, no lo dudó. “La señora que acaba de comprar uno de Los Panchos tiene un viejo equipo, de esos que funcionan con combustible; hay que cargar y esperar que se encienda una lámpara”, comenta Mercado, que prefiere no divulgar el precio al que compra los vinilos. “Hoy está siendo un buen día para los vinilos”, dice Mercado sonriente