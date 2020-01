Fiscal investiga a Macri por Papeles de Panamá

Un fiscal argentino anunció hoy que investigará al presidente Mauricio Macri por una posible "omisión de datos en su declaración jurada" a raíz de su participación en una empresa constituida en Las Bahamas, cuya existencia se conoció gracias a los denominados "papeles de Panamá".



"Tenemos que determinar si efectivamente el presidente Macri omitió poner su participación societaria en la declaración jurada ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos, el fisco argentino) y la Oficina Anticorrupción, y después determinar si esa omisión fue maliciosa", dijo el fiscal Federico Delgado a Radio Continental.



Delgado confirmó que pidió al juez federal Sebastián Casannello, a través de un dictamen, la apertura de una investigación después de que el diputado kirchnerista Norman Martínez presentara una denuncia contra Macri.



La investigación atañe al papel que cumplió Macri en las sociedades Kagemusha y Fleg Trading, constituidas en islas del Caribe, mencionadas en los documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, filtrados a los medios de comunicación.



"Por otro lado, el señor Martínez denuncia que hay que investigar la vida de esas sociedades, el desarrollo del área de negocios y determinar si hay alguna maniobra delictiva y, eventualmente, si la hubiese, si el presidente, como socio, participó de esos comportamientos", añadió Delgado.



"Son dos grandes dimensiones: la omisión de datos en la declaración jurada y si en la vida de esas sociedades hubo alguna irregularidad y después si en esa irregularidad pudo haber participado el presidente", recalcó.



El pasado domingo, tras conocerse las filtraciones, la Presidencia argentina emitió un comunicado para aclarar que Macri no tuvo ninguna "participación en el capital" de Fleg Trading Ltd (la primera sociedad que salió a la luz), creada por su padre, Franco Macri, empresario de origen italiano.



"Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o "holding" en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la Declaración Jurada de su padre, Franco Macri", puntualizaba el texto.



El propio padre del presidente subrayó un día después que su hijo figuró en el directorio de la compañía como "mera formalidad".

El jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, explicó el martes, en conferencia de prensa, que Macri "no tiene ni cuentas ni activos no declarados" y que "no tiene nada que ocultar".



El escándalo de los papeles de Panamá ha destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo.

El caso abarca más de once millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado, o a sus familiares.

?