The Rolling Stones aterrizan en La Habana

La mítica banda The Rolling Stones aterrizó hoy en La Habana, donde ofrecerá el viernes un histórico concierto, que será gratuito y que se espera sea multitudinario, el primero de los británicos en Cuba.



Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts llegaron con todo su equipo, en torno a las 18.10 hora local de este jueves, al aeropuerto de la capital cubana, en un vuelo chárter procedente de Miami.



A su llegada, Jagger, líder y vocalista de la banda, declaró a la prensa que es "un placer" estar en Cuba, donde ofrecerán un concierto que será "muy especial" en este momento "histórico" que vive la isla, que hace tres días despidió a Barack Obama, el primer presidente de EE.UU. que visitó el país en 88 años.



La actuación de "Sus Satánicas Majestades" tendrá lugar mañana en los aledaños del recinto de la Ciudad Deportiva de La Habana, donde ya todo está listo para el bautizado como "Concierto de la Amistad".



Todo se mantiene en calma en el lugar, donde trabajan aún los equipos de producción y montaje, se hacen pruebas de sonido y un gran grupo de policías y militares supervisa las medidas de seguridad del espectáculo.



El show en La Habana es el colofón de su gira por América Latina "Olé Tour", que ya ha recorrido estadios multitudinarios en Buenos Aires, Río de Janeiro, Montevideo, Lima, Bogotá o México DF.



Al concierto, el primero gratuito de la banda desde el que ofreció en Río de Janeiro en 2006, se espera que asistan cerca de medio millón de personas según los organizadores; aunque en el espacio habilitado caben alrededor de un millón.



El evento gratuito en La Habana cuenta con la colaboración de la Fundashon Bon Intenshon, de Curaçao, que apoya proyectos internacionales en áreas como la educación, el deporte o la cultura.



El "Concierto por la Amistad" será filmado para la posterior realización de un documental sobre la gira de la banda responsable de éxitos como "Satisfaction" o "Start me up"; metraje que será cedido después a la televisión estatal cubana para su retransmisión.