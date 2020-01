Paro médico contundente

No se incurre en blasfemia al afirmar que los pacientes de los hospitales públicos se hallan cada vez más lejos de las manos de Dios y bien cerca de la de los médicos. Qué otra cosa se puede deducir cuando vemos que la Iglesia católica organiza marchas contra el aborto, mientras que por la vida de los pacientes guarda un silencio institucional cómplice.

Con una sonrisa de satisfacción plena dibujada en su rostro, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz declaró ante las cámaras de la televisión que el paro de 48 horas de los días 17 y 18 de mayo había resultado contundente y se comprometió formalmente realizar otro más, pero que al final fue suspendido. Efectivamente fue contundente, pero no unánime como el repudio de la población, porque es evidente que no faltaron colegas suyos en completa disidencia con la extrema medida. Quienes pueden dar fe de la contundencia, pero maldita la gracia que les hace, son los pacientes, que esos días gloriosos del paro se quedaron sin recibir atención debido a la indolencia hipocrática con la que son tratados. Otro sector que garantizó la contundencia, aunque no es de extrañarse, fue el sindicato de trabajadores, que parece tener con los médicos un pacto de agresión perpetuo contra los pacientes.

Con tal de demostrar que constituyen un factor real de poder del cual se valen para reivindicar sus privilegios supuestamente perdidos o amenazados, y de paso hacer política partidaria, los médicos y sus incondicionales aliados suelen pintar con el blanco de sus mandiles las calles de la ciudad y permanecer en ellas ‘hasta las últimas consecuencias’, sin que logre disuadirlos las amenazas de descuentos salariales ni nada por el estilo que, por lo general, quedan en enunciados líricos. De poco sirve que la Gobernación o la Alcaldía incorporen al sistema de salud a un mayor número de beneficiarios, si quienes mandan y gobiernan en los hospitales se conjuncionan para hacer fracasar las buenas intenciones. Pero tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. “Los límites del tirano –dice el luchador social Stokeley Carmichael– están fijados por la paciencia de aquellos a quienes oprime”. Y los oprimidos, en el caso de referencia, no son otros que los mismos pacientes, que no advierten que, siendo mayoría, son un contrapoder en potencia capaz de ponerle puntos suspensivos a la prepotencia (abuso de poder) de los galenos ensoberbecidos con su paro contundente. Si estos se rebelaran y optaran por quedarse en sus casas aplicando cataplasmas a sus dolamas (que peor es nada), los médicos tendrían que buscar en otra parte la materia prima que necesitan para sus paros.